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Gökyüzünde 'deport yolcu' krizi: THY uçağı acil iniş yaptı 

İstanbul-Douala seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında 'deport yolcu' krizi yaşandı. THY'nin TK-667 sefer sayılı uçağında bulunan ve Türkiye'den sınır dışı edilen bir yolcu olay çıkardı. Sınır dışı edilen yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye sokması nedeniyle, uçağın kaptan pilotu Malta Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

23:25 . 6/09/2023 Çarşamba
DHA
THY uçağı, olay çıkaran yolcu nedeniyle acil iniş yaptı.

THY uçağı, olay çıkaran yolcu nedeniyle acil iniş yaptı.

İstanbul-Douala seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında bulunan ve Türkiye'den sınır dışı edilen bir yolcu olay çıkardı. Uçağın kaptan pilotu uçuş güvenliği sebebiyle Malta Havalimanı'na acil iniş yaptı. 


Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-667 sefer sayılı Boeing 737 MAX tipi uçak Kamerun'un Douala seferini yapmak üzere saat 17.50'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçağın kalkışından bir süre sonra Türkiye'den sınır dışı edilen bir yolcu, uçakta ilk önce yolcularla sonra da kabin ekibiyle tartışmaya başladı. Bunun üzerine kabin görevlileri durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Sınır dışı edilen yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye sokması nedeniyle,  uçağın kaptan pilotu Malta Uluslararası Havalimanı hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. THY uçağı yerel saatle saat 18.30'da havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.



#THY
#Deport Yolcu
#İstanbul Havalimanı
#Douala
#Kamerun
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