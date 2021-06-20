Dünya ABDde katliam gibi trafik kazası İki aracın çarpıştığı kazada 10 kişi öldü
AMERİKA

ABD'de katliam gibi trafik kazası: İki aracın çarpıştığı kazada 10 kişi öldü

ABD'nin Alabama eyaletinde iki aracın çarpışması sonucu 10 kişinin öldüğü, yaralıların olduğu bildirildi. Kazanın eyalette etkili olan tropikal fırtına Claudette nedeniyle meydana gelmiş olabileceği öne sürüldü.

Haber Merkezi AA
ABDde katliam gibi trafik kazası: İki aracın çarpıştığı kazada 10 kişi öldü
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Butler Bölgesi Şerifi Danny Bond, Associated Press'e yaptığı açıklamada, kazada 9'u çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralıların olduğunu belirtti.

Bond, kazayla ilgili detay paylaşmadı.

Bu arada, kazanın eyalette etkili olan tropikal fırtına Claudette nedeniyle meydana gelmiş olabileceği öne sürüldü.

Öte yandan, Alabama'nin Tuscaloosa şehrinde tropikal fırtına nedeniyle ağacın evin üstüne devrilmesi sonucu 24 yaşındaki bir kişi ile 3 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

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