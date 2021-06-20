Dünya Meksikada katliam 14 ölü, 3 yaralı
AMERİKA

Meksika’da katliam: 14 ölü, 3 yaralı

Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde silahlı bir grup tarafından farklı noktalarda gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırganların rehin aldığı iki kadın kurtarılırken saldırganları bulmak için operasyon başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Meksika’da katliam: 14 ölü, 3 yaralı
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Meksika’nın Tamaulipas eyaletine bağlı Rio Bravo’dan ABD’nin Teksas eyaleti sınırında yer alan Reynosa şehrine gelen silahlı grup, dün birden fazla noktada düzenlediği silahlı saldırılarda sivilleri katletti. Saldırılarda 14 sivil hayatını kaybederken, 3 sivil de yaralandı. Silahlı grubun, ilk olarak Bienestar Mahallesi’nde 3 kişilik bir aileyi öldürerek kamyonetlerine el koyduğu aktarılırken, saldırganların daha sonra 20 metre ilerideki bir dükkanı kurşun yağmuruna tuttuğu ve dükkan sahibi ile bir müşteriyi öldürdüğü belirtildi.


İnşaattaki işçileri katlettiler


Saldırganların, dükkana düzenledikleri saldırının ardından bir sokak ileride ise aracında seyahat eden 70 yaşındaki bir adamı öldürdüğü ifade edildi. Yaşlı adamı katleden saldırganların, daha sonra Almaguer Mahallesi’ne yöneldiği ve burada inşaatta çalışan 3 işçi de dahil olmak üzere toplam 6 kişiyi öldürdüğü belirtildi.


Saldırganlar, 2 kadını rehin aldı


Almaguer Mahallesi’ndeki saldırının ardından 2 kadını rehin alan saldırganların, Rio Bravo’ya doğru kaçmaya başladıkları sırada güvenlik güçleri tarafından yerlerinin tespit edildiği aktarıldı. Otoyolda seyir halindeyken güvenlik güçleri ile çatışan saldırganlardan 1’si vurularak etkisiz hale getirilirken, grubun geri kalanı ise kaçmayı başardı.


Kaçan saldırganlar için operasyon başlatıldı


Rehin alınan 2 kadının kurtarıldığını belirten yetkililer, ordu, Ulusal Muhafız, ve eyalet polisi tarafından kaçan saldırganları bulmak için operasyon başlatıldığını aktardı. Reynosa şehrinde ise güvenlik güçlerinin devriyeleri sıklaştırdığı öğrenildi.

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