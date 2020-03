ABD'de koronavirüste zirveye oturdu: Vaka sayısı 100 bini aştı, New York'ta can kaybı önlenemiyor Dünya ticareti ve siyasetinin merkezlerinden olan ABD giderek koronavirüs konusunda da merkez olma yolunda hızla ilerliyor. Dünya genelinde salgınının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD’deki vaka sayısı 100 bini geçti. ABD bu sayılar ile Çin ve İtalya'yı geride bıraktı. Ülke içerisinde en fazla can kaybının yaşandığı eyaletler noktasında New York, Washington ve Louisiana ön plana çıkıyor. ABD'de can kaybının artmasının ardından Başkan Donald Trump 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı. Trump paket ile ilgili ''Bugün, ABD tarihindeki en büyük ekonomik paket olan teşvik paketini onayladım. Bu, bugüne kadar imzalanan en büyük paketin bile iki katı.'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 27 Mart 2020, 23:21 Son Güncelleme: 28 Mart 2020, 00:19 Yeni Şafak