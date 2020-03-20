ABD koronavirüse karşı nükleer savaş planını devreye sokacak

Koronavirüs salgınının dünya çapında yayılması sonucu Amerika Birleşik Devletler tarihinde ilk defa, tedbir olarak Savunma Bakanlığı'na “hükümetin sürekliliğini” sağlamak için bekleme emirleri verildi.

Beyaz Saray görevlilerini karantinaya alınmış yerlerden uzaklaştırılarak ülkenin liderliğini “ikinci kademe görevlilere” devretmeyi içeren bu olağanüstü önlemler, aslında olası bir nükleer savaş için planlanmıştı.

Newsweek'te yer alan habere göre, ülkede salgın sebebiyle “Çok Gizli” acil durum planları yürürlüğe konuldu.



ABD Kuzey Komutanlığı (NORTHCOM) kapsamında, vatan savunmasında görev alacak askeri birliklere bir dizi plan için hazırda bekleme emri verildi.

Operasyonun kod isimleri CONPLAN 3400 (ABD'nin vatan savunması) dahil olmak üzere SEKİZGEN, ÖZGÜRKRİKO ve ZODYAK.

CONPLAN 3500 ( acil durumda sivil kurumları koruma)

CONPLAN 3600 ( Başkenti saldırılardan koruma)

Newsweek ayrıca Ulusal Güvenlik Sekreteri Mark T. Esper'in NORTHCOM'a bu "olağanüstü durumu" yönetmesi için "konuşlandırma ve hazırlanma" yetkisi verdiğini duyurdu.

Sıkıyönetim emri verilebilir

Bunlar arasında, yeni bir sivil yönetim çıkıncaya kadar askeri komutanlara ABD çapında yürütme yetkilerinin verileceği “bir tür sıkıyönetim olasılığı” yer alıyor.

Bu planlara ek olarak bir diğer karmaşıklık da, ordunun kendisini “olağanüstü koşullar” ile mücadeleye sürükleyen koronavirüs pandemisine karşı savunmasız bulması.

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Personele kısıtlama getirildi

Bu güvenlik açığının farkına varılmasının ardından Savunma Bakanlığı askeri personelin üs dışı faaliyetleri için benzeri görülmemiş kısıtlamalar getirdi.

İlk kez yurtdışı seyahatini yasaklayan Pentagon, tüm üniformalı personeli ülke ve dünya genelindeki askeri üslerde veya yakınında tutuyor.

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