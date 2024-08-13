Covid-19 belirtileri neler?





Covid-19 belirtileri genel olarak halsizlik, bitkinlik, kırgınlık hissi ile gribal enfeksiyona benzer. Ancak gripten şu özelliklerle ayrışır; şiddetli öksürük, yüksek ateş ve daha az burun-göz akıntısı, fazla nefes darlığı ve aşırı halsizlik. Kronik kalp hastalığı olan kişilerde ise daha farklı belirtiler görülebilir.