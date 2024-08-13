Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan Kovid-19 salgını yeniden ortaya çıktı. Güney Kore'de ağustosun ilk haftasında Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısının 861'e yükselerek 4 haftada 6 katına çıktığı bildirilmişti. Sağlık yetkilileri, ülke genelinde yaz aylarında artan Kovid-19 vakalarının ardından mevcut önlemleri artıracaklarını açıkladı.
Güney Kore'de sağlık yetkilileri, ülke genelinde yaz aylarında artan Kovid-19 vakalarının ardından mevcut önlemleri artıracaklarını açıkladı.
Yonhap'ın haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkedeki Kovid-19 vakalarının artışa geçmesinin ardından harekete geçti.
Artan vakaları kontrol altına almak için alınan önlemleri artıracaklarını bildiren yetkililer; durumun takibini, enfeksiyonların analizini, tedavi ve diğer tıbbi malzemelerin yönetimini geliştirmek amacıyla müdahale ekibini genişleteceklerini duyurdu.
Yetkililer, ülkede görülen Kovid-19 vaka sayısının ağustos sonuna kadar artmasını bekledikleri için 14 Ağustos'ta uzmanlarla bir araya geleceklerini kaydetti.
Güney Kore'de ağustosun ilk haftasında Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısının 861'e yükselerek 4 haftada 6 katına çıktığı bildirilmişti.
Yetkililer, 65 yaş üstünün Kovid-19'a karşı aşılanma sürecinin ekimde devam edeceğini aktarmıştı.
Covid-19 belirtileri neler?
Covid-19 belirtileri genel olarak halsizlik, bitkinlik, kırgınlık hissi ile gribal enfeksiyona benzer. Ancak gripten şu özelliklerle ayrışır; şiddetli öksürük, yüksek ateş ve daha az burun-göz akıntısı, fazla nefes darlığı ve aşırı halsizlik. Kronik kalp hastalığı olan kişilerde ise daha farklı belirtiler görülebilir.