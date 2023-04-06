Almanya resmen duyurdu: Koronavirüs salgını sona erdi

Almanya’nın pandemi ile başarılı bir şekilde başa çıktığını belirten Lauterbach, salgın döneminde okul ve kreşlerin ülke çapında kapanışlarının gerekli olmadığını düşündüğünü aktararak, virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin isabetli kararlar olduğunu belirtti.