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Koronavirüs

Almanya resmen duyurdu: Koronavirüs salgını sona erdi

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach Covid-19 salgının sona erdiğini ilan etti. Ülkede 7 Nisan’da maske zorunluluğu tamamen sona erecek.

07:46 . 6/04/2023 Perşembe
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Almanya’da Covid-19 salgını sona erdi. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yaptığı açıklamada, Almanya’da Covid-19 salgının sona erdiğini ilan ederek, Covid-19 varyantlarının, aşıların ve halen devam eden klinik vakaların durumuna bakıldığında salgında sona gelindiğini ifade etti.


Almanya’nın pandemi ile başarılı bir şekilde başa çıktığını belirten Lauterbach, salgın döneminde okul ve kreşlerin ülke çapında kapanışlarının gerekli olmadığını düşündüğünü aktararak, virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin isabetli kararlar olduğunu belirtti.

Almanya’da 7 Nisan’da maske zorunluluğu tamamen sona erecek.




#Koronavirüs salgını
#Almanya
#Karl Lauterbach
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