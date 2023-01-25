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Koronavirüs

DSÖ: Son sekiz haftada Kovid nedenile 170 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, son 8 haftada Kovid-19 nedeniyle 170 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ghebreyesus, küresel sağlık durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ghebreyesus, "Mesajım açık, bu virüsü hafife almayın, bizi şaşırttı ve şaşırtmaya devam edecek." dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
00:49 . 25/01/2023 Çarşamba
AA
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesu.

Geçen yıl aralık ayının başından bu yana Kovid-19 kaynaklı haftalık ölümlerde yaşanan artışa dikkati çeken Ghebreyesus, "Son 8 haftada 170 binden fazla kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bunlar sadece raporlanan ölümler, gerçek rakamlar bundan daha fazla." dedi.

DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi olan "Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu"nu ilan etmelerinin üzerinden 3 yıl geçtiğini aktaran Ghebreyesus, bu hafta Kovid-19 Acil Durum Komitesinin, virüsle ilgili durumun halen küresel bir acil durum teşkil edip etmediğini tartışmak için toplanacağını söyledi.

Ghebreyesus, "Acil Durum Komitesinin tavsiyesini önceden almayacağım ancak birçok ülkede durum ve Kovid-19 nedeniyle artan ölümler beni endişelendiriyor. Salgının ilk başladığı 3 yıl öncesine göre çok daha iyi durumda olsak da, salgına karşı küresel kolektif tepki bir kez daha baskı altında." dedi.

DAHA FAZLASINI YAPMAZSAK VİRÜS ÖLDÜRMEYE DEVAM EDECEK

Çok az sayıda kişinin, özellikle yaşlıların, yeterli seviyede aşılandığına değinen Ghebreyesus, birçok kişinin hatırlatma dozlarını almadığını belirtti.

Kırılgan sağlık sistemlerinin grip ve diğer hastalıkların yanı sıra, Kovid-19'un yüküyle başa çıkmakta zorlandığını da dile getiren Ghebreyesus, şöyle devam etti:

"Mesajım açık, bu virüsü hafife almayın, bizi şaşırttı ve şaşırtmaya devam edecek. Sağlık araçlarını ihtiyacı olan kişilere ulaştırmazsak ve yanlış bilgilerle kapsamlı olarak mücadele etmek için daha fazlasını yapmazsak virüs öldürmeye devam edecek."



#Koronavirüs
#Dünya Sağlık Örgütü
#Tedros Adhanom Ghebreyesus
37 dakika önce
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DSÖ: Son sekiz haftada Kovid nedenile 170 binden fazla kişi hayatını kaybetti
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