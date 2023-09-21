Yunanistan'da Kovid-19'un Pirola varyantına rastlandı.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) raporuna göre, 5 hastada Kovid-19'un "Pirola" ismiyle bilinen "BA.2.86" varyantı tespit edildi.
Bir haftada 39 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 nedeniyle ölüm ve hastaneye yatış sayıları artarken, 11-17 Eylül haftasında 39 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
En çok görülen: Eris varyantı
Yapılan tetkiklerde, son haftalarda Yunanistan'da en çok Kovid-19'un Eris varyantı görüldü.
Pirola varyantının semptomları grip ve influenza ile örtüşüyor
Uzmanlar, Pirola varyantının belirtilerini boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, balgamlı veya balgamsız öksürük, baş ağrısı, ses kısıklığı, kas ağrısı ve koku duyusunda değişiklikler olarak sıralıyor.