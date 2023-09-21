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Koronavirüs

Komşu'da Pirola paniği: Beş hastada tespit edildi

Avrupa'yı alarma geçiren koronavirüsün yeni varyantları hızla yayılıyor. Son olarak Yunanistan'da, Kovid-19'un Pirola varyantına rastlandığı bildirildi.

18:47 . 21/09/2023 Perşembe
AA
Yunanistan'da Kovid-19'un Pirola varyantına rastlandı.

Yunanistan'da Kovid-19'un Pirola varyantına rastlandı.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) raporuna göre, 5 hastada Kovid-19'un "Pirola" ismiyle bilinen "BA.2.86" varyantı tespit edildi.

Bir haftada 39 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 nedeniyle ölüm ve hastaneye yatış sayıları artarken, 11-17 Eylül haftasında 39 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

En çok görülen: Eris varyantı

Yapılan tetkiklerde, son haftalarda Yunanistan'da en çok Kovid-19'un Eris varyantı görüldü.

Pirola varyantının semptomları grip ve influenza ile örtüşüyor

Uzmanlar, Pirola varyantının belirtilerini boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, balgamlı veya balgamsız öksürük, baş ağrısı, ses kısıklığı, kas ağrısı ve koku duyusunda değişiklikler olarak sıralıyor.



#Yunanistan
#Koronavirüs
#Kovid-19
#Pirola Varyantı
#Eris Varyantı
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