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Koronavirüs

Bulgaristan’da 2,8 milyon doz Kovid-19 aşısı imha edilecek

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, taleplerin azlığı sebebiyle ülkedeki Kovid-19 aşı stoklarının arttığı ve son kullanma tarihi yaklaşan aşıların imha edilmesi gerektiği belirtildi.

11:03 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Bulgaristan'da Kovid-19 aşıları imha ediliyor

Bulgaristan'da Kovid-19 aşıları imha ediliyor

Sağlık Bakanı Asen Mecidiev, basına yaptığı açıklamada “Aşılamaya ilgi sıfır. Kullanım tarihi bitmek üzere olan 2,8 milyon aşıyı imha etmek zorundayız.” dedi.

Mecidiev, salgının yoğunluğunun geçmesi üzerine ülkedeki başlıca hastanelerde artık nerdeyse kimsenin uğramadığı aşılama birimlerini kapattıklarını bildirdi.

Asen Mecidiev, son kullanım tarihin geçen yıl dolan 2 milyon doz aşının imhası sonrası, bu yıl 2 milyon 800 bin doz aşının süresinin daha sona ermek üzere olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında da Kovid-19 salgınının yoğun döneminde Avrupa Birliği’nin (AB) eşgüdümlü mücadele politikasına istinaden Bulgaristan’ın bu yılın sonuna dek 8 milyon aşı daha ithal etmek zorunda olduğu, sözleşmeye bağlanmış bu ithalatın bir kısmının peşin ödendiği belirtildi.

Bakan Mecidiev, bu ithalatın “gereksiz masraf olduğunu”, Kovid-19'un yeni versiyonlarına karşı etkin olmayan bu aşıların zorunlu imhasının kaçınılmaz bir ilave masraf olacağını söyledi.

Mecidiev, sorunu tüm ciddiyeti ile AB Komisyonu'na bildirdiklerini ancak oradan halen yanıt gelmediğini de belirtti.

Bulgaristan, AB içinde Kovid-19'a karşı aşılanma oranı en düşük ülkeler arasında bulunuyor. Ülkede salgında yaklaşık 39 bin kişi hayatını kaybetti.


#Kovid-19
#Bulgaristan
#aşı
#ilgi
1 saat önce
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Bulgaristan’da 2,8 milyon doz Kovid-19 aşısı imha edilecek
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