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Koronavirüs

Japonya'da Kovid-19'a karşı maske kullanım talebi kaldırıldı

Japonya'da Kovid-19 salgınına karşılık olarak getirilen maske kullanımına ilişkin yönetmeliğin hafifletildiği belirtildi. Buna göre Japon hükümeti hava yolu, demir yolu ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında maske takılmasını talep etmeyecek.

09:51 . 13/03/2023 Pazartesi
AA
Japonya'da maske kuralları gevşetildi

Japonya'da maske kuralları gevşetildi

Japonya'da Kovid-19 salgınına karşı maske kullanımına ilişkin yönetmelik hafifletildi.

Japon hükümetinin, yasal zorunluluk olmamasına rağmen, tavsiye niteliğindeki maske yönetmeliği gevşetildi.

Böylelikle, 2020'den beri yürürlükteki yüz maskesi takma yönetmeliği, ülke genelinde, kişinin kendi tercihine bırakıldı.



Buna göre hava yolu, demir yolu, otobüs dahil toplu ulaşım araçlarında kişilerden maske takılması talep edilmeyecek.

Eğitim kurumları, prensip gereği akademik yılın başladığı 1 Nisan'dan itibaren maske isteklerini sonlandıracak.

Berberler, güzellik salonları gibi yakın temasının sürdüğü hizmet noktalarında ise müşterilerden maske takmaları istenebilecek.

Konser gibi sosyal etkinliklerde de katılımcılardan, bu faaliyetleri organize edenlerin kurallarına uymaları istenecek.



Yahoo Japan kuruluşunun 80 bini aşkın kişiye gerçekleştirilen çevrim içi anketinde katılımcıların yüzde 46,5'u maske takmayı sürdüreceğini beyan etti.

Ankete katılanların yüzde 27'si maske takmayı bırakacağını ve katılımcıların yüzde 26'sı ise bulunduğu yere göre karar vereceğini belirtti.

Japonya'da Kovid-19'un statüsü, salgın hastalıkların değerlendirildiği 5 kademeli ölçek içerisinde, en şiddetli ikinci kademede yer alıyor

Başbakan Kişida Fumio hükümeti mayıs ayı başında, Kovid-19'u, verem gibi hastalıkların değerlendirildiği, en düşük seviye olan 5. kademeye indirmeyi hedefliyor.


#Japonya
#Kovid-19
#maske
#kullanım
#talep
#kaldırılma
9 dakika önce
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Japonya'da Kovid-19'a karşı maske kullanım talebi kaldırıldı
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