Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Koronavirüs
ABD'de her hafta 300'den fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor

ABD'de her hafta 300'den fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor

13:0626/05/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
CDC verilerine göre, geçen nisan ayında haftalık ortalama 300'den fazla kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
CDC verilerine göre, geçen nisan ayında haftalık ortalama 300'den fazla kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre, pandeminin başlamasından 5 yıl sonra ABD'de her hafta 300'den fazla kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, geçen nisan ayında haftalık ortalama 300'den fazla kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Aşı bilimci Dr. Gregory Poland, aşılama oranlarının yetersiz olmasının haftalık ölüm sayılarının artmasına neden olduğunu söyledi. Poland, bazı bireylerin genetik olarak aşılara yeterli bağışıklık tepkisi geliştiremediğini kaydetti.

Uzmanlar, Kovid-19'un artık pandemi öncesi kadar ölümcül olmadığını ancak yaşlılar, bağışıklığı baskılanmış kişiler ve kronik hastalığı olanlar için hala ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Uzmanlar, virüsün özellikle yüksek risk grupları için tehdit oluşturmaya devam ettiğini de hatırlattı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Kovid-19'un etkisini azaltmak için aşılamanın ve tedaviye erişimin kritik olduğunu bildirdi. Yetkililer, özellikle yüksek risk gruplarının korunması için daha fazla farkındalık çağrısında bulundu.




#ABD
#Koronavirüs
#CDC
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yargı Paketi, enflasyonla mücadele, bayram tatili, ikramiye gündemde! Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?