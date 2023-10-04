Sağlık Bakanı Koca: Bir propaganda yürütülüyor toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konular saptırılıyor. Bazı görüşler ve ısrarlı beyanlar kesinlikle bilimsel amaçlı değil.

Salgın boyunca alınan tüm kararların arkasında bilim var. Bilimsel gelişmeleri asla göz ardı etmedik.