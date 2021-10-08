Dünya ABDde Müslüman mezarlığı projesini engelleyen belediyeye tazminat cezası
AMERİKA

ABD'de Müslüman mezarlığı projesini engelleyen belediyeye tazminat cezası

ABD'ye bağlı Virginia eyaletinde yer alan Stafford Belediyesi, İslami bir kuruluşa ait arazide Müslüman mezarlığı yapılmaması için usulsüz şekilde yönetmelik değişikliğine gitti. Açılan davada belediyenin haksız bulunması sonrası, Tüm Müslümanlar Derneği 500 bin dolar tazminat kazandı.

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Haber Merkezi AA
ABDde Müslüman mezarlığı projesini engelleyen belediyeye tazminat cezası
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Virgina'nın Stafford Belediyesi, kanuna uygun olduğu halde Tüm Müslümanlar Derneğinin (AMAA) aldığı araziyi mezarlık yapmasına izin vermemek için yönetmeliğini usulsüz şekilde değiştirince proje sahibi İslami kuruluşla davalık oldu.

Konuyu çözüme kavuşturmak için görevlendirilen Stafford ilçe denetçileri yaptıkları oylama sonucu AMAA'yı haklı bulurken, belediyenin hızlıca aldığı değişiklik kararını dini ayrımcılık olarak değerlendirdi.

500 BİN DOLARLIK ÖDEME YAPACAKLAR

Taraflar arasında yapılan uzlaşma sonucu Stafford Belediyesi söz konusu arazi için İslami kuruluşa mezarlık iznini geri vermek durumunda kalırken 500 bin dolar da ödeme yapmayı onayladı.

Belediyenin, AMAA'nın açtığı davada kendini savunmak için ise avukatlık ve mahkeme bedeli olarak da 390 bin dolardan fazla harcama yaptığı bilgisi yerel medyada paylaşıldı.

"TÜM İNSANLAR AYNI İMKANA SAHİP OLMALI"

AMAA yöneticisi Mossadaq Chughtai basın açıklamasında, "Tüm dinlerde olduğu gibi Müslümanların da inançlaraına uygun olarak gömülmeleri çok önemlidir. Umarım tüm bu çileyi geride bırakabilir ve dini özgürlüğün hüküm sürdüğünü bilerek inşaata başlayabiliriz. İnançları ne olursa olsun tüm insanların Stafford'ta aynı imkanlara sahip olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

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