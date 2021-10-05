Dünya ABDde Müslüman mezarlığını kundaklama girişimi
AMERİKA

ABD'de Müslüman mezarlığını kundaklama girişimi

ABD'ye bağlı Minnesota eyaletinde yer alan bir Müslüman mezarlığı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklanmak istendi. Minnesota Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, FBI'a çağrıda bulunarak, bu nefret suçunun araştırılmasını istedi.

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Haber Merkezi AA
ABDde Müslüman mezarlığını kundaklama girişimi
Arşiv

Minnesota Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR-MN) tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Castle Rock kasabasındaki “Mağfiret Mezarlığı”na kundaklama girişiminde bulunulduğu bildirildi.

ARAÇ LASTİKLERİNİ YIĞDILAR

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce mezarlıkta bulunan yapının içine yaklaşık 30 kadar eski araç tekerliği bırakıldığı ve yangın çıkarmak amacıyla içerideki gaz hattının kesildiği kaydedildi.

"FBI BU NEFRET SUÇUNU ARAŞTIRMALI"

CAIR-MN Başkanı Ceylani Hüseyin, gaz kokusunun rapor edilmesiyle olası bir patlama ve yangının önüne geçildiğini belirterek “FBI dahil yerel, eyalet ve federal kuvvetlerin Müslüman bir kuruma yönelik bu başarısız kundaklama saldırısını nefret suçu kapsamında araştırmaya çağırıyoruz.” dedi.

Hüseyin, Mağfiret Mezarlığı'nın Ağustos 2017’de de tahrip edildiği bilgisini paylaştı.

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