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Dünya ABDde mektup oyları sayıma yetişmeyebilir
AMERİKA

​ABD’de seçim öncesi şok: Mektup oyları sayıma yetişmeyebilir!

ABD’de mektup oyları sayıma yetişmeyebilir

ABD’de 3 Kasım’da düzenlenecek başkanlık seçimi için mektupla kullanılacak oyların sayım için zamanında yetişmeyebileceği uyarısı yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle mektupla oy kullanma oranının rekor kırması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

160 MİLYAR DOLAR BORCU VAR

Uzun süredir mali problemler yaşayan ve 160 milyar dolarlık borcu olan Amerikan Posta Hizmetleri (USPS), eyalet yönetimlerine mektup yazarak başkanlık seçimleri konusunda uyarıda bulundu. USPS, mektupla kullanılacak milyonlarca oyun, 3 Kasım’daki başkanlık seçimi gününde sayılabilecek kadar erken ulaştırılamayabileceğini belirterek, “belli teslim tarihlerinin Posta Hizmetleri’nin dağıtım standartlarına uygun düşmediğini” ifade etti.

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TESLİM SÜRESİ ÇOK KISA

USPS, Pensilvanya’ya yazdığı mektupta, eyalet yasalarının mektupla verilen oyların 3 Kasım’daki seçimlerden bir hafta önce ulaşmasını gerektirdiğini ve teslim sürelerinin çok kısa olduğunu ifade etti. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen Pensilvanya’da Trump, 2016 seçimlerinde yüzde 1’den az farkla kazanmıştı. Mücadele yaşanması beklenen Florida, Michigan ve bazı diğer eyaletlere de mektuplar gönderildiği kaydediliyor.

USPS Başkanı’na suçlama

Donald Trump
  • USPS’nin açıklamalarına karşı çıkanlarsa, kurumun başına yeni atanan sadık Trump destekçisi Louis DeJoy’u dağıtımları geciktirmekle suçluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle nedeniyle, rekor sayıda seçmenin mektupla oy kullanması bekleniyor. Ancak Trump, mektupla oy kullanılmasına karşı çıktığı için, seçimde karşılaşılabilecek sorunlarla başa çıkılabilmesi için, USPS’ye ek fon ayrılmasını engellediğini söylemişti. Trump, daha önce birçok kez mektupla oy kullanılmasının seçimde usulsüzlüklere yol açacağını ve Demokrat rakibi Joe Biden’a yarayacağını savunmuştu.

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