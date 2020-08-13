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Dünya ABD Başkanı Trump Oy pusulaları ölülere, kedilere ve köpeklere gidiyor
AMERİKA

ABD Başkanı Trump: Oy pusulaları 'ölülere, kedilere ve köpeklere' gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump'tan ilginç bir seçim açıklaması geldi. Trump, ülkede "posta yoluyla" yapılan seçimler için gönderilen oy pusulalarının "ölülere, kedilere ve köpeklere" de gittiğini öne sürdü.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, Demokratlar'ın, Kovid-19 salgını nedeniyle 3 Kasım'daki seçimlerin posta yoluyla yapılması talebini eleştirdi.

Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerin ABD seçimlerine müdahale edeceği iddialarına işaret eden Trump, "Seçimlerdeki asıl problem Çin, İran ya da Rusya olmayacak, asıl sıkıntı Demokratlar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Demokratlar ve Beyaz Saray'ın, Kovid-19 teşvik paketi konusunda anlaşamadığını vurgulayan Trump, "Demokratlar, posta yoluyla oylama için 3,5 milyar dolar para istiyor. Uzaktan oylama ülkemiz tarihindeki en büyük hile olur." ifadesini kullandı.

Trump, Demokratların istedikleri parayı alamayacaklarını, posta ofisi için istenen 25 milyar doları da vermeyeceklerini kaydetti.

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"Oy pusulaları ölü insanlara gönderiliyor"

  • Posta yoluyla gönderilen oy pusulalarının güvenli olmadığını belirten Trump, "Birçok oy pusulası ölü insanlara gönderiliyor. Hatta bence bazı pusulalar da kedi ve köpeklere gidiyor" diye konuştu.

Kovid-19'un genç insanlarda daha az ölümcül olduğuna dikkati çeken Trump, "65 yaş altında bir yılda kalp hastalıklarından ölen Amerikalı sayısının, Kovid-19'dan ölenlerin 5 kat daha fazlası olduğunu öğrendik." dedi.

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Öte yandan Trump, Demokratlar'ın başkan adayı Joe Biden'ın kendisine yardımcı olarak Kamala Harris'i seçmesine şaşırdığını, Harris'in geçmişte Biden'ı sert bir şekilde eleştirdiğini söyledi.

Trump hem Biden hem de Harris'in polis teşkilatlarına verilen fonların kesilmesini istediğini belirterek, "Hangi polis Biden'a oy vermek ister ki?" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump yaptığı basın toplantısı sırasında Gizli Servis tarafından apar topar salondan çıkarıldı
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ABD Başkanı Trump yaptığı basın toplantısı sırasında Gizli Servis tarafından apar topar salondan çıkarıldı
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenlediği sırada, programı bölen Gizli Servis elemanları tarafından apar topar salondan çıkarıldı. Salondaki muhabirlerin dışarı çıkmasına izin verilmezken, Trump bir süre sonra salona tekrar döndü. Ateş ettiği bir şüphelinin, Gizli Servis tarafından vurulduğunu ifade eden Trump, bu kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Hastaneye kaldırılan kişinin durumu hakkında net bilgisi olmadığını dile getiren Trump, Gizli Servis'in konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapacağını kaydetti. Trump, Gizli Servis'in 'iyi bir iş' çıkardığını vurgulayarak, herkese teşekkürlerini sunduktan sonra gündemi değerlendirmeye devam etti.

Trump gazetecinin sorusuna öfkelenerek kürsüyü terk etti
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Trump gazetecinin sorusuna öfkelenerek kürsüyü terk etti
ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısını CBS televizyonunun muhabiri Paula Reid'in Gazi'nin Seçimi yasası hakkında kendisine sorduğu bir soru üzerine kürsüyü terk etti. Gazeteci Reid, Trump'a 'Neden Gazi'nin Seçimi'ni sizin imzaladığınızı söylüyorsunuz?' sorusunu sordu. Trump, Reid'in açıklamaları üzerine salondakilere teşekkür ederek, kürsüyü terk etti.

ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: Trump Erdoğan'a neden direnemiyor anlayamıyorum
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ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: Trump Erdoğan'a neden direnemiyor anlayamıyorum
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Trump'tan rakibini kızdıracak sözler: ABD'ye zeki başkan lazım, çünkü Şi, Putin, Erdoğan zehir gibi
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Trump'tan rakibini kızdıracak sözler: ABD'ye zeki başkan lazım, çünkü Şi, Putin, Erdoğan zehir gibi
Amerika Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın akıl sağlığını sorgulayarak başkanlık görevi için yeterli olmadığını” savundu. Başkan olmak için çok zeki ve sert olmak gerektiğini savunan Trump, Fox News kanalında, 'Çin Devlet Başkanı Şi Cinping zehir gibi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zehir gibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zehir gibi. Uğraştığın muhatapların arasında kafası zehir gibi çalışmayan kimseyi bulamazsın' ifadelerini kullandı.


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