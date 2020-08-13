ABD Başkanı Trump: Oy pusulaları 'ölülere, kedilere ve köpeklere' gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, Demokratlar'ın, Kovid-19 salgını nedeniyle 3 Kasım'daki seçimlerin posta yoluyla yapılması talebini eleştirdi.

Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerin ABD seçimlerine müdahale edeceği iddialarına işaret eden Trump, "Seçimlerdeki asıl problem Çin, İran ya da Rusya olmayacak, asıl sıkıntı Demokratlar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Demokratlar ve Beyaz Saray'ın, Kovid-19 teşvik paketi konusunda anlaşamadığını vurgulayan Trump, "Demokratlar, posta yoluyla oylama için 3,5 milyar dolar para istiyor. Uzaktan oylama ülkemiz tarihindeki en büyük hile olur." ifadesini kullandı.

Trump, Demokratların istedikleri parayı alamayacaklarını, posta ofisi için istenen 25 milyar doları da vermeyeceklerini kaydetti.

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"Oy pusulaları ölü insanlara gönderiliyor"

Posta yoluyla gönderilen oy pusulalarının güvenli olmadığını belirten Trump, "Birçok oy pusulası ölü insanlara gönderiliyor. Hatta bence bazı pusulalar da kedi ve köpeklere gidiyor" diye konuştu.

Kovid-19'un genç insanlarda daha az ölümcül olduğuna dikkati çeken Trump, "65 yaş altında bir yılda kalp hastalıklarından ölen Amerikalı sayısının, Kovid-19'dan ölenlerin 5 kat daha fazlası olduğunu öğrendik." dedi.

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Öte yandan Trump, Demokratlar'ın başkan adayı Joe Biden'ın kendisine yardımcı olarak Kamala Harris'i seçmesine şaşırdığını, Harris'in geçmişte Biden'ı sert bir şekilde eleştirdiğini söyledi.

Trump hem Biden hem de Harris'in polis teşkilatlarına verilen fonların kesilmesini istediğini belirterek, "Hangi polis Biden'a oy vermek ister ki?" ifadesini kullandı.

OYNAT 00:23 ABD Başkanı Trump yaptığı basın toplantısı sırasında Gizli Servis tarafından apar topar salondan çıkarıldı ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenlediği sırada, programı bölen Gizli Servis elemanları tarafından apar topar salondan çıkarıldı. Salondaki muhabirlerin dışarı çıkmasına izin verilmezken, Trump bir süre sonra salona tekrar döndü. Ateş ettiği bir şüphelinin, Gizli Servis tarafından vurulduğunu ifade eden Trump, bu kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Hastaneye kaldırılan kişinin durumu hakkında net bilgisi olmadığını dile getiren Trump, Gizli Servis'in konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapacağını kaydetti. Trump, Gizli Servis'in 'iyi bir iş' çıkardığını vurgulayarak, herkese teşekkürlerini sunduktan sonra gündemi değerlendirmeye devam etti.

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OYNAT 00:35 Trump gazetecinin sorusuna öfkelenerek kürsüyü terk etti ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısını CBS televizyonunun muhabiri Paula Reid'in Gazi'nin Seçimi yasası hakkında kendisine sorduğu bir soru üzerine kürsüyü terk etti. Gazeteci Reid, Trump'a 'Neden Gazi'nin Seçimi'ni sizin imzaladığınızı söylüyorsunuz?' sorusunu sordu. Trump, Reid'in açıklamaları üzerine salondakilere teşekkür ederek, kürsüyü terk etti. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:57 ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: Trump Erdoğan'a neden direnemiyor anlayamıyorum ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, IKBY'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'a konuştu. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta artan gücüne dikkat çeken Bolton, Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a direnemediğini belirterek, 'Bunu ben kendim de anlayamıyorum. Hatta Trump'ın kendisi de bunu izah edemiyor. Kuzey Doğu Suriye'de tekrarlanan olaylar bunu kanıtlıyor. Trump, Erdoğan'ın bütün ABD askerlerini Suriye'den çekme önerisine razı gelmişti. 2018'de olanlar Türkiye'nin baskıları sonucu gerçekleşti' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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