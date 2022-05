Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Türkiye ve Türk halkı her koşulda bizim yanımızda oldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye'nin ülkelerini her koşulda desteklediğini, yardım etmek için her zaman Venezuela halkının yanında olduğunu söyledi.





Maduro, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir selam göndermek istiyorum. Ülkemizin büyük dostu, bizim büyük dostumuz. Türk halkıyla birlikte Venezuela'yı her koşulda destekledi. Türkiye, en zor şartlar altında her zaman yardım etmek için Venezuela halkının yanında oldu, tıbbi yardımlarda bulundu. Türkiye'yi seviyoruz. Biz gerçek Türkiye dostuyuz. Venezuela, Türkiye'nin en iyi dostudur. Yaşasın Venezuela Türkiye ilişkisi, yaşasın dostluk, yaşasın barış, yaşasın iş birliği.' dedi.