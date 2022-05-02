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Dünya ABD Başkanı Biden Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik etti
AMERİKA

ABD Başkanı Biden Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

ABD Başkanı Joe Biden, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini belirtti. Biden, Beyaz Saray'da bayram etkinliği düzenleyerek Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini ağırlayacak

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Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Biden Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik etti
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, hem ABD'de hem de dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanlar için bayram mesajı yayımladı.

Mesajında, "Eşim Jill ve ben, bu bayramı hem ABD'de hem de dünyanın dört bir yanında kutlayan tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz." ifadesini kullanan Biden, bayram dolayısıyla dünyanın farklı coğrafyalarında yerlerinden edilmiş mülteciler ve parçalanmış aileler için dua ettiklerini kaydetti.

Kur'an-ı Kerim'de "insanların adalet için ayağa kalkmaya çağırıldığı" ve "toplumların birbirleriyle tanışmaları için farklı yaratıldığının" ifade edildiğini anımsatan Biden, inanç özgürlüğünün sadece Amerika için değil tüm ülkeler için değerli bir temel taş olduğunu belirtti.

Beyaz Saray'da bayram kutlaması

Öte yandan Biden, bu bayram Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı etkinliği düzenleme geleneğine geri dönüldüğünü ve pazartesi günü bayram kutlamasının yapılacağını da kaydetti.

Söz konusu etkinliğe Amerikalı Müslüman kanaat önderlerinin katılacağı bildirildi.

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