Dünya ABDde yılın en büyük yangını hala söndürülemedi
AMERİKA

ABD'de yılın en büyük yangını hala söndürülemedi

ABD'nin batı yakasında biri "yılın en büyük yangını" olarak gösterilen ve hasara yol açan toplam 5 yangın henüz söndürülemedi.

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Haber Merkezi AA
ABDde yılın en büyük yangını hala söndürülemedi
Arşiv.

ABD Orman Servisi Sözcüsü Adrienne Freeman, kuzey Californiya'daki Klamath Ulusal Ormanı'nda kontrolden çıkan yangının ve dün Oregon eyalet sınırının hemen güneyinde yaşanan gök gürültülü fırtınaların büyük bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Freeman, "Bu gök gürültüsü kıvılcımları, ateşi her yöne üfleyebilecek sert, düzensiz rüzgarlarla birlikte gelir. Orman yatakları çok kuru ve yıldırımlarla alev alabilir." dedi.

Siskiyou ilçesinin kırsalında patlak veren yılın en büyük yangını ise iki günde 207 kilometrekareden daha fazla alanda yayıldı.

Olağanüstü hal ilan edildi

  • California'da cumartesi günü yıldırımların yol açtığı başka bir yangının da Seiad kasabasını tehdit ettiği, dün yakın bir bölgedeki üçüncü yangın nedeniyle de yaklaşık 500 evin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.
  • California Valisi Gavin Newsom'ın olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.
  • Öte yandan, hafta sonu, Montana eyaletinin kuzeybatısındaki otlaklarda çıkan yangın 44 kilometrekareye, Idaho'nun Somon-Challis Ulusal Ormanı'ndaki alevler hızla 196 kilometrekarelik alana ulaştı.
  • Idaho yangınının henüz yaklaşık beşte birlik kısmı kontrol altına alınabildi.

ABD'de korkutan orman yangını
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California'da itfaiye teşkilatı, geçen cuma günü kuzey Siskiyou ilçesinde başlayan McKinney Yangını’nın şimdiden 52 bin 500 dönüm etkilediğini açıkladı.
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Bununla birlikte yetkililer, yangın nedeniyle en az 2 bin kişinin tahliye edildiğini ve bazı evlerin yıkıldığını bildirildi.
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Bununla birlikte, aşırı sıcakların devam ettiği California’da tehlikeli yangın koşulları tehdidini belirten kırmızı kodlu uyarı ilan edildi.
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OHAL İLAN EDİLDİ<br>Vali Gavin Newsom, evlerin yıkılması ve alt yapının tehdit edilmesinin ardından Siskiyou ilçesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.
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Newsom, \"Yangınlar, aşırı kuraklık koşulları, yüksek sıcaklıklar, rüzgarlar ve fırtınalar nedeniyle yayıldı\" dedi.
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Diğer taraftan yetkililer, olası gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki günlerde daha fazla yangın çıkmasına neden olabileceği konusunda uyardı.
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ABD Orman Servisi ise \"Rüzgarlar düzensiz ve aşırı derecede güçlü olabileceğinden, yangınların hangi yöne gideceğini saptamak oldukça zor. Koşullar, itfaiyeciler için son derece tehlikeli olabilir\" açıklamasını yaptı.
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Ancak meteorolog Brad Schaaf, McKinney yangınından çıkan dumanın sıcaklıkları düşürebileceğini söyledi.
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ABD'de korkutan orman yangını
ABD'nin California eyaletinde yüzlerce itfaiyeci, bu yılın en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. 2 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği Siskiyou ilçesinde OHAL ilan edildi. Aşırı sıcak ve kuru hava söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.
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