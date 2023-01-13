ABD'de yine polis şiddeti: Black Lives Matter'ın kurucusunun kuzeni hayatını kaybetti

ABD’de polisin siyahilere uyguladığı orantısız şiddetin zirve noktası olduğu George Floyd cinayetinin ardından ortaya çıkan Black Lives Matter hareketinin kurucularından biri olan Patrisse Cullors'un kuzeni Keenan Anderson, California eyaletinin Los Angeles şehrindeki polisin kendisine elektrikli tabancayla defalarca şok uygulamasından sonra hayatını kaybetti.

Polis memurları tarafından yere yatırılmaya çalışılırken, Anderson, yardım çığlıklarıyla beraber "Beni George Floyd yapmaya çalışıyorlar!" dedi.

POLİS ‘KALP KRİZİ’ DİYOR

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 31 yaşındaki Keenan Anderson’la ilgili açıklama yapan Los Angeles Polis Şefi Michel Moore, Anderson'ın 3 Ocak'ta polis memurlarıyla boğuşmasının ardından dört saat sonra kalp krizi geçirdiğini söyledi.

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Moore, Anderson'un bir araba kazasından sonra kaçmaya çalıştığını ve memurların onu kontrol altına almak için güç kullandığını ve Anderson'un uyuşturucu veya alkol etkisi altında olup olmadığını araştırdıklarını söyledi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass yaptığı açıklamada, "Genel olarak güç kullanımını azaltmalıyız ve aşırı güce kesinlikle toleransım yok" dedi.

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