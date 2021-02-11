Dünya ABDdebir filtre kazası daha Başaşağı dönen meclisüyesi viral oldu
AMERİKA

ABD'de bir filtre kazası daha: ‘Baş aşağı’ dönen meclis üyesi viral oldu

ABD'de bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan filtre kazası sosyal medyada viral oldu. Meclis üyesi Tom Emmer, Senato bütçe görüşmelerinde kendisini ‘baş aşağı’ gösteren kamera filtresine takıldı. Benzer şekilde ABD’de Teksaslı bir avukatın online toplantıda 'kedi filtresi' ile yaşadığı sorun çok konuşulmuştu.

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Toplantı sırasında filtreyi nasıl düzelteceğini bilmediğini söyleyen Tom Emmer’ın fotoğrafları, sosyal medyadan “En azından kedi değilsin” yorumuyla paylaşıldı.
Toplantı sırasında filtreyi nasıl düzelteceğini bilmediğini söyleyen Tom Emmer’ın fotoğrafları, sosyal medyadan “En azından kedi değilsin” yorumuyla paylaşıldı.

Minnesota Cumhuriyetçi Parti üyesi Temsilci Tom Emmer, Senato'daki bütçe görüşmelerine Zoom üzerinden katıldı. Emmer'ın ekrandaki görüntüsünü baş aşağı gösteren filtre devreye girince Emmer'ın kafası ekranda baş aşağı göründü. Californiya Demokrat Parti üyesi Başkan Maxine Waters araya girerek "Özür dilerim, Bay Emmer? İyi misiniz?" dedi.

Başka bir katılımcı ise, "Baş aşağısın Tom" dediğinde Emmer, "Bunu nasıl düzelteceğimi bilmiyorum" diye yanıtladı.

Emmer, sosyal medya hesabından Teksaslı avukatın kedi filtresine gönderme yaparak, "Kedi değilim" mesajıyla kendisini baş aşağı gösteren fotoğrafı paylaştı.

ABD'li avukat kedi olmuştu

ABD'de geçtiğimiz günlerde çevrimiçi görülen bir davada yaşanan 'kedi krizi' gündem oldu. Online duruşmaya katılan avukat, yanlışlıkla filtre kullandığı için mavi gözlü bir kedi olarak göründü. Söz konusu duruşmada şaşırtan diyaloglar yaşandı.

Online duruşmaya 'kedi filtresiyle' katılan avukat sosyal medyada gündem oldu
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Online duruşmaya 'kedi filtresiyle' katılan avukat sosyal medyada gündem oldu
ABD'de çevrimiçi görülen bir davada yaşanan 'kedi krizi' gündem oldu. Online duruşmaya katılan avukat, yanlışlıkla filtre kullandığı için mavi gözlü bir kedi olarak göründü. Söz konusu duruşmada şaşırtan diyaloglar yaşandı.

Avukat Rod Panton sekreterinin bilgisayarından toplantıya katıldığını, bilgisayardaki programda filtrenin açık kaldığını söyledi. "Sekreterimin bilgisayarına girdim ve 11.00'deki toplantım için hazırlandım. Herkes hazırlandı, yargıç duruşmayı başlattı ve herkesin yüzü gözüktü. Bir tek benim yüzüm gözükmedi. Yüzüm yerinde kedi vardı" dedi.

Utandırmak istemedim

  • Avukata yardımcı olan ve duruşmayı yöneten Yargıç Roy Ferguson, benzer bir durumun herkesin başına gelebileceği konusunda uyarı yaptı. "Tepki verseydim beyefendinin utanmasına sebep olurdum. Müvekkili için mücadele veren birini utandırmak isteyeceğim son şey olurdu. Bence durumu çok iyi yönetti. Eğer gülüp dalga geçseydik farklı bir senaryo olurdu. Bu basit kaza hepimizin başına gelebilir. Çocuklarımız sürekli bilgisayarın başında" ifadelerini kullandı.

"Kedi avukat" olarak sosyal medyada nam salan Rod Panton, "Eski usul bir avukatım. Mahkemeye gidip insanlarla ve tanıklarla görüşmeyi tercih ediyorum. Bu süreçte çok şey öğrendim. Umarım sonraki duruşmam kedisiz geçer" şeklinde konuştu.

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