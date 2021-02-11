ABD'de bir filtre kazası daha: ‘Baş aşağı’ dönen meclis üyesi viral oldu

Minnesota Cumhuriyetçi Parti üyesi Temsilci Tom Emmer, Senato'daki bütçe görüşmelerine Zoom üzerinden katıldı. Emmer'ın ekrandaki görüntüsünü baş aşağı gösteren filtre devreye girince Emmer'ın kafası ekranda baş aşağı göründü. Californiya Demokrat Parti üyesi Başkan Maxine Waters araya girerek "Özür dilerim, Bay Emmer? İyi misiniz?" dedi.

Başka bir katılımcı ise, "Baş aşağısın Tom" dediğinde Emmer, "Bunu nasıl düzelteceğimi bilmiyorum" diye yanıtladı.

Emmer, sosyal medya hesabından Teksaslı avukatın kedi filtresine gönderme yaparak, "Kedi değilim" mesajıyla kendisini baş aşağı gösteren fotoğrafı paylaştı.

ABD'li avukat kedi olmuştu

ABD'de geçtiğimiz günlerde çevrimiçi görülen bir davada yaşanan 'kedi krizi' gündem oldu. Online duruşmaya katılan avukat, yanlışlıkla filtre kullandığı için mavi gözlü bir kedi olarak göründü. Söz konusu duruşmada şaşırtan diyaloglar yaşandı.

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Avukat Rod Panton sekreterinin bilgisayarından toplantıya katıldığını, bilgisayardaki programda filtrenin açık kaldığını söyledi.

dedi.

Utandırmak istemedim

Avukata yardımcı olan ve duruşmayı yöneten Yargıç Roy Ferguson, benzer bir durumun herkesin başına gelebileceği konusunda uyarı yaptı. "Tepki verseydim beyefendinin utanmasına sebep olurdum. Müvekkili için mücadele veren birini utandırmak isteyeceğim son şey olurdu. Bence durumu çok iyi yönetti. Eğer gülüp dalga geçseydik farklı bir senaryo olurdu. Bu basit kaza hepimizin başına gelebilir. Çocuklarımız sürekli bilgisayarın başında" ifadelerini kullandı.

"Kedi avukat" olarak sosyal medyada nam salan Rod Panton, "Eski usul bir avukatım. Mahkemeye gidip insanlarla ve tanıklarla görüşmeyi tercih ediyorum. Bu süreçte çok şey öğrendim. Umarım sonraki duruşmam kedisiz geçer" şeklinde konuştu.

DÜNYA Online duruşmada 'filtre' krizi: Avukatın kendisi kedi olmadığına inandırmaya çalıştı