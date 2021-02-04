Dünya 24 milyon dolarlık elması alnına taktırdı Alnımda kaybetme şansım daha az
AMERİKA

24 milyon dolarlık elması alnına taktırdı: Alnımda kaybetme şansım daha az

Amerikalı rap şarkıcı Lil Uzi Vert, 24 milyon dolar değerinde bir pembe elması alnına yapıştırdı. Rapçi, o elmas için 2017 yılından beri para biriktirdiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Lil Uzi Vert.
Lil Uzi Vert.

Rapçilerin mücevherleri, dövmeleri, 'aşırı' savurganlıkları zaman zaman gündem olmuştu.

  • Ancak 26 yaşındaki Amerikalı rap şarkıcısı Lil Uzi Vert, yaptığı son hareketle çıtayı oldukça yükseltti.

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2017 YILINDAN BERİ PARA BİRİKTİRİYOR

Amerikalı şarkıcı, 24 milyon dolar değerinde olan pembe bir elmas satın aldı.

  • Bu elması göstermek için de alnına yapıştırttı ve sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.

Lil Uzi Vert, neredeyse 10-11 karat olan bu parçayı satın almak için 2017'den bu yana para biriktirdiğini söyledi.

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“ALNIMDA KAYBETME ŞANSIM DAHA AZ”

Bir takipçisinin, elması yüzüğe koymak yerine neden alnına yapıştırmayı seçtiği sorusuna yanıt veren Lil, “Yüzüğü kaybedersem, elması alnıma koyduğumdan daha çok dalga geçecekler. Alnımda yüzüğü kaybetme şansım çok daha az” dedi.

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