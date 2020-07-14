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Gündem Bataklık elması kaç lira? FETÖcünün evinden çıkan on parçalık elmasın değeri belirlenemedi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Bataklık elması kaç lira? FETÖ'cünün evinden çıkan on parçalık elmasın değeri belirlenemedi

Uyuşturucu baronları Nejat Daş ile Çetin Gören’in yakalandığı Bataklık Operasyonu’nda tutuklanan FETÖ’cü Halil Arslantaş’ın Gaziantep’teki evinde çıkan 10 parçalık elmas takımın değeri belirlenemedi. Gaziantep Kuyumcular Odası, takımın İstanbul veya Ankara’daki mücevher tahlilcilerine gönderilmesini tavsiye etti. Bunun üzerine elmaslar Ankara’ya gönderildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Gaziantep’te gözaltına alınan Halil Arslantaş’ın ev aramasında yüklü miktarda altın ile bir aded elmas takım ele geçirildi.
Gaziantep’te gözaltına alınan Halil Arslantaş’ın ev aramasında yüklü miktarda altın ile bir aded elmas takım ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak nitelendirilen uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen Bataklık Operasyonu, zehir tacirlerinin servetini de gün yüzüne çıkardı. Nejat Daş ve Çetin Gören ile birlikte örgütün elebaşlarından ve Gaziantep’te gözaltına alınan Halil Arslantaş’ın ev aramasında yüklü miktarda altın ile bir aded elmas takım ele geçirildi. FETÖ ile irtibatı ortaya çıkan Arslantaş’ın milyonlarına da el koyuldu.

Halil Arslantaş

1 MİLYON LİRALIK ALTIN

Soruşturma kapsamında ele geçirilen altın ve elmas takımın değerinin tespiti için Gaziantep Kuyumcular Odasına gönderildi. Oda, hesaplandığı gün itibariyle ele geçirilen altınların toplam değerinin 852 bin 906 lira olduğunu bildirdi. Ancak elmas takımın değerinin kendilerince tespit edilemediği belirtti.

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DEĞERİ BELİRLENEMEDİ

Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanının paylaştığı bilgiye göre hazırlanan ve soruşturma dosyasına giren tutanakta, “1 aded elmas kolye, 1 aded elmas bilezik, 2 aded elmas 5 taş yüzük, 2 aded elmas tek taş yüzük, 1 çift elmas küpe, 1 aded elmas yüzük, 1 aded pırlanta tek taş mücevherlerinin değerlerini biçmesi gereken mercinin İstanbul veya Ankara ilindeki mücevher tahlili yapan birimlerin olduğu” aktarıldı. Soruşturma makamlarınca söz konusu elmas takımın değerinin belirlenebilmesi için Ankara’ya getirildiği bildirildi.

16 ŞİRKETE KAYYUM

  • Öte yandan Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen, elebaşları Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Arslantaş’ın da arasında bulunduğu 7 kişinin şirketlerine “suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldıkları” gerekçesiyle kayyum atanmasını talep etti. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul ve Gaziantep’teki16 şirkete kayyum atanmasını kararlaştırdı.

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