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POLİTİKA

9 ülkeyle bağlantılı 'Bataklık Operasyonu': Hedefte 94 kişi var!

Bakan Soylu açıkladı: 9 ülkeyle bağlantılı dev operasyon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucuyla mücadele kapsamında 9 ülkeyle bağlantılı 'Bataklık' operasyonu gerçekleştirildiğini ve operasyon kapsamında hedefte olan 94 kişiden 67'sinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda şimdiye kadar 70 milyon TL'lik suç gelirine de el konulduğunu belirten Bakan Soylu, bu rakamın 500 milyon TL'ye çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik 53 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik 53 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 9 ülkeyle ortak yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "70 milyon nakite el konuldu, 500 milyonluk trafik önlendi. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuydu. Uyuşturucu ve suç gelirleriyle ilgili en büyük operasyonu yapıldı.'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

Bakan Soylu'nun operasyona ilişkin açıklamaları şöyle;

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu "Bataklık" 9 ülke iş birliğiyle düzenlendi.

Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var.

Operasyon kapsamında şimdiye kadar 70 milyon TL'lik bir suç gelirine el konuldu. Bu rakamın 500 milyon TL'ye kadar ulaşması bekleniyor.

Operasyon kapsamında hedefte olan 94 kişiden 67'si gözaltına alındı.

İstanbul'un 5 ilçesinde dev operasyon
FOTOĞRAF 13
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 53 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
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Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, kapıları koçbaşı ile kırılan bazı evlerde arama yapıldı.
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Çok sayıda silah ve uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, 55 şüpheli gözaltına alındı.
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Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Gözaltıların devam ettiği öğrenildi.
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İstanbul'un 5 ilçesinde dev operasyon
Üsküdar, Ümraniye merkezli Ataşehir, Sancaktepe, Maltepe olmak üzere 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 55 şüpheli gözaltına alındı.
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