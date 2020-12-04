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Dünya Hint tasarımcının üzerinde 12 bin 638 elmas olan yüzüğü dünya rekorlar kitabına girdi
ASYA

Hint tasarımcının üzerinde 12 bin 638 elmas olan yüzüğü dünya rekorlar kitabına girdi

Hint tasarımcının üzerinde 12 bin 638 elmas olan yüzüğü dünya rekorlar kitabına girdi

Hindistan’da bir tasarımcıya ait 12 bin 638 elmas taşlı yüzük dünya rekoru kırdı. Tasarımcı, yüzüğü satmayı planlamadığını belirtirken yüzük fikrini iki yıl önce uygulamaya koymaya karar verdiğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Yüzükte tam 12 bin 638 elmas taşı bulunuyor.
Yüzükte tam 12 bin 638 elmas taşı bulunuyor.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 25 yaşındaki Harish Bansal’ın tasarımı olan ağırlığı 165 gramın üzerindeki elmas yüzük Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi.

Tasarımcı, yüzüğü satmayı planlamadığını belirtirken yüzük fikrini iki yıl önce uygulamaya koymaya karar verdiğini belirtti.

DHA

Yıllar boyunca pek çok tasarımdan vazgeçtiğini ifade eden Bansal, 12 bin 638 adet elmasla yapılan yüzük için potansiyel alıcıların teklifini geri çevirdiğini söyledi ve "Bizim için bir gurur meselesi. O paha biçilemez" diye konuştu.

  • ‘Marigold – Refah Yüzüğü’ olarak adlandırılan tasarımdan önce dünya rekorunun yine Hindistan’da bulunan 7 bin 801 elmaslı bir yüzüğe at olduğu belirtildi.

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