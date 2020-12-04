Hint tasarımcının üzerinde 12 bin 638 elmas olan yüzüğü dünya rekorlar kitabına girdi

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MHP lideri Bahçeli: Yayını kesmediniz, özür diletmediniz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Devletin ordusu Katar'a satılmıştır' diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü. Bahçeli, "Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın. Habertürk’te, CHP milletvekili tarafından orduya düşmanlık yapıldığı an ve esnada programa hemen ara verilebilirdi, moderatör tarafından muhatap şahıstan özür dilemesi ısrarla, inatla ve sabırla istenebilirdi. Ama olmadı, yapılmadı, buna tenezzül bile edilmedi." ifadelerini kullandı.