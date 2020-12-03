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Dünya Aşı turizmi başladı Üç gün konaklamalı aşı turlarına yoğun talep
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Aşı turizmi başladı: Üç gün konaklamalı aşı turlarına yoğun talep

İngiltere Pfizer/BioNTech aşısına onay verince koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan Hindistan'da "aşı turizmi" talebi başladı.Vatandaş olmayanlara aşı yapılmayacak olmasına rağmen, Hindistan'daki birçok tur şirketine sadece aşı olmak için İngiltere'ye gitmek isteyenler başvuruda bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu geçti.
Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu geçti.

İngiltere hükümeti Pfizer/BioNTech aşısına onay verdi. Aşı müjdesi koronavirüs salgınının en çok etkilediği Hindistan'da "aşı turizmini" başlattı.

Hindistan'da koronavirüs: Cesetler hastane koridorlarında bekliyor
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Daily Mail'i haberine göre kovid-19 hastası birçok kişi hastane kapısından geri çevriliyor
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Ülkede yatak kapasitesinin yetersizliği sebebiyle bir süre önce trenlerdeki vagonları hastaneye çevrilmişti.
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Delhi'de koronavirüs vaka sayısı 40 bini bulurken, ülke genelinde vakalar ise 332 bini geçti.
Hindistan'da koronavirüs: Cesetler hastane koridorlarında bekliyor
Dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke konumunda bulunan Hindistan koronavirüs sebebiyle zor günler geçiriyor. Ülkede artan vakalar sebebiyle hastane kapasitelerinin yetersiz kaldığı ve cesetlerin hastane koridorlarında bekletildiği belirtildi.


TUR ŞİRKETLERİ KOLLARI SIVADI

Hindistan'da binlerce kişi aşı olmak için İngiltere'ye gitmek isteyenlerin seyahat acentelerine başvuruda bulunduğu belirtildi. Hindistan basını, bazı tur şirketlerinin 2021 yılı için üç günlük aşı turları planlamaya bile başladığını yazdı.

İngiliz basınına göre, vatandaş olmayanların şu an için ülkede aşı olabilmesi mümkün değil. Aşının ücret karşılığında yapılmaya ne zaman başlanacağı ise bilinmiyor.

3 GÜNLÜK AŞI TURU

Press Trust India'nın haberine göre seyahat acentaları üç günlük aşı turu paketleri düzenlemeye başladı.

İngiltere dün, Pfizer/BioNTech aşısının acil durum kullanımına onay veren ilk Batılı ülke olmuştu. Ülkede öncelikli grupların aşılanmasının gelecek hafta başlaması planlanıyor.

Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu geçti. Ölüm sayısı ise 138 bin 744.

Pfizer ve BioNTech'in ürettiği aşının İngiltere'ye sevkiyatı başladı
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Pfizer ve BioNTech'in ürettiği aşının İngiltere'ye sevkiyatı başladı

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