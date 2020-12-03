Aşı turizmi başladı: Üç gün konaklamalı aşı turlarına yoğun talep

İngiltere hükümeti Pfizer/BioNTech aşısına onay verdi. Aşı müjdesi koronavirüs salgınının en çok etkilediği Hindistan'da "aşı turizmini" başlattı.
TUR ŞİRKETLERİ KOLLARI SIVADI
Hindistan'da binlerce kişi aşı olmak için İngiltere'ye gitmek isteyenlerin seyahat acentelerine başvuruda bulunduğu belirtildi. Hindistan basını, bazı tur şirketlerinin 2021 yılı için üç günlük aşı turları planlamaya bile başladığını yazdı.
İngiliz basınına göre, vatandaş olmayanların şu an için ülkede aşı olabilmesi mümkün değil. Aşının ücret karşılığında yapılmaya ne zaman başlanacağı ise bilinmiyor.
3 GÜNLÜK AŞI TURU
Press Trust India'nın haberine göre seyahat acentaları üç günlük aşı turu paketleri düzenlemeye başladı.
İngiltere dün, Pfizer/BioNTech aşısının acil durum kullanımına onay veren ilk Batılı ülke olmuştu. Ülkede öncelikli grupların aşılanmasının gelecek hafta başlaması planlanıyor.
Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu geçti. Ölüm sayısı ise 138 bin 744.