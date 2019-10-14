Dünya ABDdeki Türklerden Barış Pınarı Harekatına destek eylemi Türkiyenin Washington Büyükelçisi teşekkür etti
BARIŞ PINARI HAREKATI

ABD'deki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek eylemi: Türkiye'nin Washington Büyükelçisi teşekkür etti

Washington'da bir grup Türk, Beyaz Saray'ın önünde Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütüne karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenledi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç gösteriye ilişkin, "Amerika’daki Türkiye, Beyaz Saray’ın önünde, caddeyi kırmızı/beyaza boyayarak, Türkiye’nin ABD’de yalnız olmadığını haykırıyor. Sayıları giderek artan vatan, millet ve al bayrak sevdalılarına şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
ABD'deki Türkler Beyaz Saray'ın önünde Barış Harekat'na destek gösterisi düzenledi.
ABD'deki Türkler Beyaz Saray'ın önünde Barış Harekat'na destek gösterisi düzenledi.

ABD'nin başkenti Washington'da toplanan bir grup Türk, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için gösteri düzenledi.

  • Beyaz Saray önündeki gösteride, YPG, PYD ve PKK terör örgütlerinin aynı örgüt olduğuna ilişkin pankartlar açıldı.

Beyaz Saray önünde toplanan Türk grup, terör karşıtı pankartlar açtı.

Bölücü terör örgütü aleyhine slogan atan Türkler, ABD yönetimine terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini kesme çağrısı yaptı.

"Vatan, millet ve al bayrak sevdalılarına şükranlarımızı sunuyorum"

  • Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, "Amerika’daki Türkiye, Beyaz Saray’ın önünde, caddeyi kırmızı/beyaza boyayarak, Türkiye’nin ABD’de yalnız olmadığını haykırıyor. Sayıları giderek artan vatan, millet ve al bayrak sevdalılarına şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Grup, Türkiye'ye destek sloganları attı.

Kılıç, ayrıca gösterinin görüntülerini paylaşarak "Memleketten 10 bin kilometre ötede olunca 10 bin kat büyüyor Türk insanının vatanına, milletine, bayrağına ve Mehmedine sevdası. #Türkiyeyalnızdeğildir." değerlendirmesinde bulundu.

  • Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

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