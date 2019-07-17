Dünya ABDden Erbildeki saldırıya kınama
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ABD'den Erbil'deki saldırıya kınama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Erbil'deki saldırıya ilişkin, "En az bir Türk diplomatın öldürüldüğü Erbil'deki saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu ahlaksız şiddet eyleminin hiçbir şekilde bir gerekçesi olamaz." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Erbil'deki saldırıyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Pompeo, açıklamasında, "En az bir Türk diplomatın öldürüldüğü Erbil'deki saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu ahlaksız şiddet eyleminin hiçbir şekilde bir gerekçesi olamaz. Kurbanların ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD, Türkiye ve Irak yönetimleri ile bu iki ülke halklarını desteklemeye olan bağlılığını bir kez daha yinelemektedir." ifadesini kullandı.

  • Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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