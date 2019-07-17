Gündem ABD Büyükelçisi önünde poz vermişti 25 yıl sonra o listeye bir şehit daha eklendi
İSTANBUL

​ABD Büyükelçisi'nin diplomat anıtı önündeki fotoğrafı

ABD Büyükelçisi önünde poz vermişti: 25 yıl sonra o listeye bir şehit daha eklendi

Türkiye, Erbil'de yaşanan terör olayının şokunu yaşıyor. 1994 yılından sonra ilk kez bir Türk diplomat ülkemiz sınırları dışında şehit edildi. Olayın bölgedeki terör unsurları kadar, bu teröristlere sahip çıkan güçlerle arasında bir bağ olup olmadığı konusu henüz netlik kazanmadı. Bu arada, ABD Ankara Büyükelçisi olarak atanan David Satterfield'ın Ankara'ya geldikten sonra paylaştığı fotoğraf tartışmalara neden oldu. Satterfield söz konusu fotoğrafta Dışişleri Bakanlığı binasında bulunan 'Şehit Türk Diplomatları' için oluşturulan hatıra duvarının önünde poz verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyükelçi, bugüne kadar şehit edilen Türk diplomatlar için oluşturulan anıt duvarın önünde poz verirken. Tarih 10 Temmuz 2019.
Büyükelçi, bugüne kadar şehit edilen Türk diplomatlar için oluşturulan anıt duvarın önünde poz verirken. Tarih 10 Temmuz 2019.

Erbil'de yaşanan terör saldırısının yankıları devam ediyor. Bölgedeki bir Türk restoranında saldırıya uğrayan Türk heyetinde bir başkonsolosluk diplomatımız şehit düştü, 2 diplomatımız yaralandı.

Türkiye'nin kendi toprakları dışında bir diplomatının 25 yıl sonra ilk kez öldürülmesi, onlarca soruyu da beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türkiye, çok ciddi bir kararlılıkla olayın üzerine gideceğini dünyaya duyururken, Irak'taki yerel güçler de söz konusu saldırının aydınlatılması için ellerinden geleni yapacağını duyurdu.

ABD'li Büyükelçi'nin pozu gündem oldu

Saldırının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de ABD'nin Ankara Büyükelçiği Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde yapılan bir paylaşım oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükelçisi olarak atanan David Satterfield, hatırlanacağı üzere 10 Temmuz'da Ankara'ya geldi. Satterfield, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunduktan sonra göreve başlayacak olmasına karşın Ankara'da bazı temaslarda bulundu.

ABD'li Büyükelçi'nin ziyaretleri kapsamında gittiği yerlerden biri de Dışişleri Bakanlığı oldu.

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfiel'in Ankara'ya gelişi.

Bakanlık ziyaretini sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan ABD Büyükelçiği, Türkiye'nin bugüne kadar şehit verdiği diplomatlarının hatırası için oluşturduğu duvarın önünde poz veren Büyükelçi Sattarfield'ın görüntüsünü "ABD Büyükelçisi olarak atanan Satterfield, bugün @TC_Disisleri ‘ndeki muhataplarına ilk nezaket ziyaretini gerçekleştirdi. Görüşmelerinden sonra Satterfield, şehit Türk diplomatları anmak için oluşturulan duvarı inceledi" notuyla paylaştı.

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ABD'li Büyükelçi'nin bu pozu vermesinden 7 gün sonra, Türk diplomatlar çeyrek asır sonra hedef oldu ve bir personelimiz şehit düştü.

ABD Büyükelçisi'nin önünde poz verdiği listede 2004 yılında Musul'da şehit düşen Özel Harekat Polisleri de yer alıyor.

ABD Büyükelçisi'nin görev yaptığı yerlerde alev topuna dönmüş

ABD'nin yeni Büyükelçisi olarak atanan David Satterfield'in daha önce görev yaptığı yerler incelendiğinde, gittiği hemen her yerin adeta alev topuna döndüğü görülüyor.

Tunus, Cezayir, Libya, Suriye gibi ülkelerde görev alan Satterfield'in çalışma alanları ile Arap Baharı ateşini sokaklarında hisseden ülkelerin aynı olması tesadüfün ötesinde bir duruma işaret ediyor.

Hariri suikastı halen tam olarak aydınlatılamadı.

David Satterfield, Arap Baharı sırasında Kahire'de görev yapmış, Sisi darbesi sırasında Sina yarımadası Milletarası Gücü Genel Direktörlüğü görevini üstlenmiş bir isim.

Mısır'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve Irak gibi yerlerde de görev alan Satterfield, Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin öldürüldüğü dönemde Lübnan'da görevliydi.

Büyükelçi ile ilgili bir başka detay ise ABD'nin bugüne kadar genellikle Türkçe bilen elçileri Ankara'da görevlendirdiği bilinmesine rağmen, Satterfield'in Türkçe bilmemesine rağmen Türkiye'ye atanmasının 'rutin dışı' bir uygulama olarak görülmesi.

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