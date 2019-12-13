ABD’den ikinci orta menzilli füze denemesi: 500 kilometrelik uçuştan sonra açık okyanusa düştü

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AK Partili Zafer Sırakaya: Mavi Kart sahipleri finans ve GSM işlemlerini yapabilecek

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, Mavi Kart sahibi vatandaşlarla da Türkiye arasında bir köprü kurduklarını belirterek Mavi Kart sahibi olup bankacılık ve cep telefonu hattı işlemlerinde sorun yaşayan vatandaşların ilgili resmi yazışmaları finans ve GSM operatörlerine ibraz ederek işlemlerini kolaylıkla yapabileceklerini ifade etti.