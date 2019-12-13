Dünya ABDden ikinci orta menzilli füze denemesi 500 kilometrelik uçuştan sonra açık okyanusa düştü
AMERİKA

ABD’den ikinci orta menzilli füze denemesi: 500 kilometrelik uçuştan sonra açık okyanusa düştü

ABD Hava Kuvvetleri, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denedi. Füzenin 500 kilometre tesir menzilini aştıktan sonra okyanusa düştüğü belirtildi.

Haber Merkezi AA
Orta menzilli füze denemesi gerçekleştirildi.
Orta menzilli füze denemesi gerçekleştirildi.

ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.

  • Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri, Stratejik Kabiliyetler Dairesi ile 12 Aralık yerel saatle 08.30’da konvansiyonel olarak yapılandırılmış karadan fırlatılan balistik bir füzenin prototipini California’daki Vanderberg Hava Üssü’nde denedi" ifadesi kullanıldı.

ABD Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildi
DÜNYA
ABD Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildi

Denemeden elde edilen verilerin gelecekte orta ölçekli füze testleri konusunda yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, "Test edilen füze fırlatma standından çıkıp 500 kilometrelik uçuştan sonra açık okyanusa düştü" bilgisine yer verildi.

ABD, Rusya’nın 1987’de ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan INF'yi ihlal ettiğini gerekçe göstererek anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Almanya: INF'siz dünya daha tehlikeli olacak
DÜNYA
Almanya: INF'siz dünya daha tehlikeli olacak

Ne olmuştu?

Rusya Dışişleri Bakanlığı da ağustos ayının başında anlaşmanın resmen sona erdiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine ABD, 19 Ağustos'ta tesir menzili 500 kilometreyi aşan yeni bir orta menzilli seyir füzesini denediklerini açıklamıştı.

Rusya ve Çin, INF'den çekilen ABD'yi silah yarışı içine girmekle suçlamış ve bu ülkenin orta menzilli füze denemesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşımıştı.

ABD'den iki yasaklı füze
DÜNYA
ABD'den iki yasaklı füze
91 sanığa tahliye kararı

​Adnan Oktar hariç örgüt üyeliğinden yargılanan sanıklar bırakıldı.
Büyük salgınlar kaçınılmaz

Büyük salgınlar kaçınılmaz

​Aşı karşıtlarının 10 iddiası ve bilimsel gerçekler.
İstanbulda dev operasyon

İstanbul'da dev operasyon

ABD'ye gönderilecek kargodan 1 ton 745 kilo uyuşturucu çıktı.
Müslümanlar nerede?

Müslümanlar nerede?

​Mesut Özil, Doğu Türkistan konusunda sessiz kalınmasına tepki gösterdi.
Kabul etmiyoruz

Kabul etmiyoruz

AK Parti'den ABD'ye Ermeni kararı tepkisi.
Esed rejimi ile<br>ABD arasında kriz

Esed rejimi ile
ABD arasında kriz

​Kamışlı Havalimanı'ndan geri döndüler.

Kamu bankaları tek haneye düşürecek

Kamu bankaları tek haneye düşürecek

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak müjdeli haberi verdi.

Devler Ligi tehlikede

Devler Ligi tehlikede

Ülke puanları güncellendi: Başakşehir'in sırtında büyük bir yük var.
24 saatte 2 rekor birden

24 saatte 2 rekor birden

​Borsa İstanbul 111 bini geçerek 20 ayın zirvesini gördü.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Trafolar <br>bir bir patlıyor

Trafolar
bir bir patlıyor

Kaçak elektrik kullanımı elektrik hatlarını yine felç etti.
İstanbul'da evin çatısı çöktü

İstanbul'da evin çatısı çöktü

Şişli'deki olayda yoldan geçen 3 kişi yaralandı.
Banyosunu yaptırdım<br> tırnaklarını kestim

Banyosunu yaptırdım
tırnaklarını kestim

4 yıl sonra oğluna kavuşan Hatice annenin sözleri duygulandırdı.
Yenilgiyi kabullendi bırakıyor

Yenilgiyi kabullendi bırakıyor

İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn: Büyük hayal kırılığı oldu artık yokum.
7 ile kuvvetli <br>yağış uyarısı

7 ile kuvvetli
yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.