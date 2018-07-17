Dünya ABDden Ortadoğuya ilk F-35 sevkiyatı
AMERİKA

ABD'den Ortadoğu'ya ilk F-35 sevkiyatı

ABD'den Ortadoğu'ya ilk F-35 sevkiyatı

ABD, bir F-35B tipi savaş uçağının eşlik ettiği Essex Amfibi Hazırlık Grubu gemilerini, Ortadoğu ve Pasifik bölgelerine sevk etti. Ortadoğu'ya yönelik sevkiyat, ABD'nin F-35B uçağını ilk kez bir savaş alanında kullanacağı yorumlarına neden oldu.

Haber Merkezi AA
Dikey iniş-kalkış yapabilen bir F-35B tipi savaş uçağı
Dikey iniş-kalkış yapabilen bir F-35B tipi savaş uçağı

ABD Deniz Piyadeleri Komutanlığı'nın dikey iniş-kalkış yapabilen bir F-35B tipi savaş uçağının eşlik ettiği Essex Amfibi Hazırlık Grubu gemilerini Ortadoğu ve Pasifik bölgesine sevk ettiği bildirildi.

Merkez Kuvvetler Deniz Piyadeleri Komutanlığından Amerikan medyasına yapılan açıklamada, üç gemiden oluşan Essex Amfibi Gemi grubunun 6 aylık bir görevlendirmeyle Ortadoğu'da faaliyet gösteren 5'inci filo ile Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren 7'inci filo bünyesindeki 6 aylık görev için geçen hafta San Diego'dan ayrıldığı duyuruldu.

Gemi grubuna 13'üncü Deniz Piyadeleri Sefer Birliğinde görevli dikey kalkış-iniş yapabilen bir F-35 uçağının eşlik ettiği bilgisini de paylaşan yetkililer, gemi grubunda 5 bin askerin görev yapacağını kaydetti.

ABD'nin aktif operasyonlarının olduğu Ortadoğu'ya yönelik bu sevkiyatta, F-35B uçağının bu ülke tarafından ilk kez bir savaş alanında kullanacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

Pentagon'dan F-35 açıklaması
DÜNYA
Pentagon'dan F-35 açıklaması

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