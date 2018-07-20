Dünya ABDden PKK açıklaması 1997 yılında terör örgütü ilan ettik
AMERİKA

ABD'den PKK açıklaması: 1997 yılında terör örgütü ilan ettik

Terör örgütü PKK hakkında açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales, "1997 yılında PKK'yı terör örgütü ilan ettik. Hatta Hizbullah ve Hamas ile birlikte terör örgütü olarak ilan ettiğimiz ilk örgütlerden birisidir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales, PKK'nın ABD tarafından ilk 'terör listesine' alınan örgütlerden birisi olduğuna dikkat çekerek, "Müttefiklerimize, sadece DEAŞ ve El-Kaide’ye karşı değil aynı zamanda İran destekli terör gruplarına ve PKK’ya karşı pozisyon almalarını da söylüyorum" dedi.

Sales, The German Marshall Fund'ın Washington Ofisi'nde "Terörle mücadele ve Atlantik ötesi ilişkiler" başlıklı panelde konuştu. Terör örgütü PKK ile ilgili bir soru üzerine Sales şunları söyledi:

ABD'nin PKK konusundaki pozisyonu belli, 1997 yılında PKK'yı terör örgütü ilan ettik. Hatta Hizbullah ve Hamas ile birlikte terör örgütü olarak ilan ettiğimiz ilk örgütlerden birisidir. Bizim için PKK’nın ait olduğu grup bu.

Terör örgütü PKK ile mücadelede yürüttükleri temaslarına değinen Sales şu ifadeleri kullandı:

"PKK’ya karşı finans için ciddi bir pozisyon almamış diğer ülkelerle de pozisyonlarını değiştirmeleri için ilişki halindeyiz. Her fırsatta sadece DEAŞ ve El-Kaide’ye karşı değil aynı zamanda İran destekli terör gruplarına ve PKK’ya karşı pozisyon almalarını da söylüyorum. Dünyanın birçok yerinde PKK’ya para toplanıyor ve ABD buna karşı mücadele ediyor, müttefiklerimizin de aynısını yapmasını bekliyoruz."

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