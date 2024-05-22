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ABD'den Rusya ile ilgili çarpıcı iddia: Uzaya silah yerleştirildi

Washington ile Moskova, uzayın çatışma alanına dönüşmesi endişelerinin gölgesinde karşı karşıya geldi. Pentagon, "Rusya, uzaya yeni silah konuşlandırdı" iddiasını ortaya attı.

12:41 - 22/05/2024 Çarşamba
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ABD ile Rusya arasında uzay rekabeti kızışıyor. Washington yönetimi, Moskova'yı uzaya silah yerleştirmekle suçluyor.


Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Rusya'nın geçen hafta fırlattığı uydunun, diğer uydulara saldırma kapasitesine sahip olduğu ileri sürüldü.


Moskova ve Washington, son haftalarda Birleşmiş Milletler'de (BM) uzaya silah yerleştirilmesine ilişkin tartışmalar nedeniyle karşı karşıya geldi. Her iki ülke de birbirini uzayı askeri alan dönüştürmeye çalışmakla itham ediyor.


Amerikan iddiası: Rusya uzaya silah konuşlandırdı


Pentagon'un açıklamasında, "Rusya, alçak Dünya yörüngesine (LEO) uydu fırlattı. Bu uydunun, muhtemelen karşı uzay silahı olduğunu değerlendiriyoruz." denildi.


Rusya'nın söz konusu "silahlı" uydusunun, ABD'ye ait olan uyduyla aynı yörüngede olduğu belirtildi. Washington'ın, durumu yakından izlediği ve çıkarlarını korumaya hazır olduğunun altı çizildi.


Moskova: Askeri çatışma arenasına dönüştürmek istiyorlar


ABD'yi suçlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, muhataplarının uzayı "askeri çatışma arenasına" dönüştürmeye çalıştığını iddia etmişti.


Dünyanın giderek daha fazla teknolojiye bağımlı hale geldiğini söyleyen askeri uzmanlar, bir sonraki savaş cephesinin uzay olabileceği konusunda uyarıyor.


ABD'nin uydusuyla aynı yörüngede


BBC'nin aktardığına göre, Rusya'yı suçlayan Amerikan hükümeti, "Rusya, yeni uzay silahını ABD'nin uydusu ile aynı yörüngeye yerleştirdi." dedi.


Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin geçen yıl yayınladığı rapor, Rusya'nın uydusavar (ASAT) silahlar geliştirdiğini öne sürüyor.




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