ABD'den Rusya'ya 'Buça' yaptırımları: Bu kez Putin'in kızları da listede

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Ruslardan kurtarılan Ukrayna'nın Buça kentinde sivillere ait yüzlerce cesedin bulunmasının ardından, G7 ve Avrupa Birliği ile koordinasyon içinde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirildiği duyuruldu.

Buna göre daha önce ABD'nin yaptırım listesine alınan Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve ülkenin en büyük özel bankası Alfa Bank'ın tüm mal varlıkları donduruldu.

Rus devletine bağlı önemli girişimlerin de mal varlıkları donduruldu ve bu işletmeler ile ticari ilişkiler yasaklandı.

Yaptırımlara, Rus elitler ve ailelerinin yanı sıra Putin'in iki yetişkin kızı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi ve kızı, Rusya eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ve Başbakan Mikhail Mişustin de dahil edildi.

Ayrıca yaptırımlar kapsamında ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'nin yargı yetkisindeki fonlarla borç ödemesi yapmasını da yasakladı.

Yeni yaptırımlar kapsamında Rusya'daki tüm yatırımlar da yasaklanıyor.

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Buça'da bulunan sivil cesetleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

Rusya, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlasa da uydu şirketi Maxar tarafından yayımlanan 19 Mart tarihli uydu fotoğraflarında sokaklarda cesetler olduğu görülmüştü.

Biden yönetimi söz konusu olayın ardından Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmiş ve Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini duyurmuştu.

FOTOĞRAF 15 Rusya'nın \"dost olmayan ülkelere\" doğal gaz satışı ödemelerinde rubleye geçtiğini duyurmasının ardından Avrupa'nın gaz alım sözleşmelerinde belirsizlikler ortaya çıktı. Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik dost olmayan ülkeler listesini 7 Mart'ta onaylamıştı. Listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Mart'ta imzaladığı kararnameye göre, Rus gazı alan ilgili ülkelerin, Gazprombank'ta hesap açmaları gerekiyor, ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsası'nda rubleye çevrilecek. Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti. Kararname doğrultusunda, Batılı ülkelerin ödemelerini dövizle yapmaya devam edeceği ancak ödemelerin Gazprombank'ta açılacak hesaba yapılması gerektiği için bazı prosedürlerde değişiklik yaşanacağı öngörülüyor. Almanya ve Fransa'nın rubleyle ödemeyi reddettiğini duyurmasının ardından ise Avrupa'nın gaz alım sözleşmelerinde belirsizlikler ortaya çıktı. Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Uzmanı Katja Yafimava, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni ödeme prosedürüne göre, Avrupalı alıcıların halihazırda avro ile yaptıkları ödemenin devam ettiğini belirterek, \"Ödemenin tamamlanmış sayılması için Gazprombank tarafından birkaç ek adımın atılması zorunlu görünüyor. Avro önce rubleye dönüştürülecek ve ardından Gazprom'un hesabına transfer edilecek.\" ifadelerini kullandı. Yafimava, kararnamenin getirdiği yeni ödeme sisteminin mevcut tedarik şartlarıyla çelişkili olmadığını kaydetti. Bazı Avrupalı alıcıların yeni prosedürü izlemeyi kabul edebileceğini düşündüğünü aktaran Yafimava, \"Bu durumda tedarik normal şekilde devam eder. Öte yandan bazı alıcılar sözleşmelerin yapılan değişikliği kapsayacak şekilde ayarlanması gerektiğini iddia edebilir ve sözleşmeler düzeltilene kadar yeni prosedürü izlemeyi reddedebilir. Bu durumda bir sonraki ödeme tarihine kadar ayarlama yapılmazsa ve ödemeler yeni prosedüre uygun yapılmazsa, kararnameyle Gazprom gaz akışını kesme hakkına sahip olacaktır.\" değerlendirmesinde bulundu. Washington merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü Uzmanı ve ABD'nin eski Bakü Büyükelçisi Richard Kauzlarich de çoğu enerji sözleşmesinde para biriminin belirlenmediğini ve tek taraflı bir ihlalin sözleşmeleri geçersiz kılabileceğini söyledi. Putin'in imzaladığı kararnamenin ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşı bir misilleme olduğunu ifade eden Kauzlarich, \"Ödemelerin Rusya dışındaki bir emanet hesaba yapılması da bir diğer çözüm olabilir. Moskova bu tür hesaplara ancak yaptırımlar kaldırıldığında ve Ukrayna'nın Putin'in işgalinden kaynaklanan insani veya maddi kayıplara ilişkin talepleri ödendikten sonra erişebilecektir. Putin'in bu hamlesinin, ABD ve Batı yaptırımlarına karşı bir misilleme olduğunu düşünüyorum.\" diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz alımlarında ödemelerin ruble ile yapılmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından Avrupa ülkelerinden beklenen ilk açıklama geldi. Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik, Slovakya'nın gaz akışını sürdürmek için gerekiyorsa, Rus doğal gazını ruble olarak ödeyeceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planı endişeleri de arttırdı. Uzmanlar kararın batılı ülkeleri ikilemle karşı karşıya bırakabileceği ve 1970'lerden bu yana Avrupa'nın en kötü enerji krizinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Putin en büyük kozunu çekti: Onlarca ülke gazsız kalabilir Yaptırımlara karşı en büyük kozunu oynayan Rusya Devlet Başkanı Putin'in dost olmayan ülkelere Rus gazın ruble ile satılması yönündeki kararnamesi son 50 yılın en büyük krizinin kapısını da araladı. Uzmanlar Putin'in imzaladığı kararname ile ödemeleri yeni prosedüre uygun yapmayan ülkelere Gazprom'un gaz akışını kesme hakkına sahip olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan Putin'in gaz hamlesi sonrası, Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik, gaz akışını sürdürmek için gerekiyorsa Rus doğal gazını ruble olarak ödeyeceklerini açıkladı. BiP'te paylaş

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