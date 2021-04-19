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Dünya ABDden Rusyaya Navalnıy ölürse sizin için sonuçları olur
AMERİKA

ABD'den Rusya'ya: Navalnıy ölürse sizin için sonuçları olur!

ABD'den Rusya'ya: Navalnıy ölürse sizin için sonuçları olur

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Navalnıy ölürse, bunun Rusya hükümeti için sonuçları olur." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABDden Rusyaya: Navalnıy ölürse sizin için sonuçları olur!
Jen Psaki

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında, Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan Rus muhalif Navalnıy'nın hastaneye sevk edileceği haberlerine ilişkin yorumda bulundu.

Navalnıy'ın durumuna ilişkin endişelerini Rusya ile her düzeydeki iletişimde dile getirdiklerini aktaran Psaki, Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin de yaptırım getirdiklerini anımsattı.

  • Psaki, "Rus hükümetinin gözetimi altında Navalnıy'a bir şey olursa bunun sorumlusu Rusya olur ve uluslararası toplum bunun hesabını sorar." ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dün yaptığı açıklamada, ABD'nin atacağı adımları çok açık etmek istemediğini söylediğini aktaran Psaki, "Ancak, Navalnıy ölürse, bunun Rusya hükümeti için sonuçları olur. Adım atma hakkımızı saklı tutuyoruz. Ancak Navalnıy'ın salıverilmesi ve insani muameleye tabi tutulması için çağrılarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Rus muhalif lider Navalni, zehirlendiğini iddia ettiği su şişesini paylaştı
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Rus muhalif lider Navalni, zehirlendiğini iddia ettiği su şişesini paylaştı
Rus muhalif lider Navalni, zehirlendiğini iddia ettiği su şişesini sosyal medya hesabından paylaştı. Almanya'da tedavi altında bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, zehirlenme olayına ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüde, şişenin içerisindeki sudan zehirlendiğini ileri sürdü.

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