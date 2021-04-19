AB: Ukrayna'ya desteğimiz tam ama Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (sağda)

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının video konferansla yapılan toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya konularını geniş şekilde ele aldıklarını söyledi.

AB'den endişeliyiz açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın da toplantıya bağlanarak bakanlara bilgi verdiğini aktaran Borrell, AB'nin Ukrayna sınırı ve Kırım'daki Rus askeri hareketliliği, varlığı nedeniyle endişeli olduğunu belirtti.

"Bugüne kadarki en büyük sevkiyat"

Borrell, 150 bin Rus askerinin Ukrayna sınırına gönderildiğini aktararak, bunun Rus ordusunun Ukrayna sınırı ve 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım'a bugüne kadar yaptığı en büyük sevkiyat olduğunu kaydetti.

Rus ordusunun, askerlerin yanı sıra askeri malzeme, araç ve gereç ile sahra hastanesi gibi birçok unsuru sınıra sevk ettiğini belirten Borrell, Rusya'ya gerilimi düşürme ve askerlerini çekme çağrısını yineledi.

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Borell, "AB dışişleri bakanlarının mesajı çok net. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteğimizi teyit ediyoruz" dedi.

Rusya'ya yeni yaptırım olmayacak

Rusya'ya, Ukrayna'nın da talep ettiği şekilde yeni yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağı sorulan Borrell, şu an için Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamayacaklarını, durumun değişebileceğini bildirdi.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın sağlık durumunun kötüleştiğini öğrendiklerini aktaran Borrell, Navalnıy'ın güvendiği doktorlara erişimine Rus makamlarının derhal izin vermesi gerektiğini ifade etti.

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