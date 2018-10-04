Dünya ABDden Rusyaya sert uyarı Karşılık vereceğiz
AVRUPA

ABD'den Rusya'ya sert uyarı: Karşılık vereceğiz

Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Rusya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na uymak zorunda aksi takdirde ABD'nin buna karşılık vermesi gerekecek. KSYÖ'ye yönelik siber saldırı girişimi, Rusya'nın umursamaz ve sorumsuz davranış biçiminin sonuncusu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmesinin "tahammül edilemez" olduğunu ve ABD'nin buna karşılık vermesi gerekeceğini söyledi.

Mattis, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın sonunda basına açıklamalarda bulundu. Mattis şu ifadeleri kullandı:

Rusya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na uymak zorunda aksi takdirde ABD'nin buna karşılık vermesi gerekecek. Rusya, bu anlaşmaya uymuyor ve buna uymasının vakti geldi.

Rus istihbarat servisince Hollanda'daki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (KSYÖ) yönelik planlanan siber saldırı hakkında da görüş belirten Mattis, "Bu siber saldırı, Rusya'nın umursamaz ve sorumsuz davranış biçiminin sonuncusu." dedi.

Reuters
ABD Savunma Bakanı James Mattis

  • Mattis, Rusya'nın KSYÖ'ye yapılan siber saldırı girişiminden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Günümüzde siber saldırıların daha sık, karmaşık ve zarar verici bir hal aldığına dikkati çeken Mattis, bu saldırılara karşı ABD, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Estonya'nın ulusal siber kabiliyetleriyle NATO'ya katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

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