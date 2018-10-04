NATO'dan Rusya'ya siber saldırı uyarısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus istihbarat servisinin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (KSYÖ) yönelik siber saldırı girişimi hakkında, "Rusya, düşüncesiz davranışlarına son vermelidir." açıklamasında bulundu.

Brüksel'de devam eden Savunma Bakanları Toplantısı esnasında yazılı bir açıklama yapan Stoltenberg, Hollanda'nın NATO nezdindeki Daimi Temsilciliğinin, Rus istihbaratının KSYÖ'ye yönelik siber saldırı girişimi hakkında bilgi verdiğini, saldırının Hollanda ve İngiltere ile birlikte önlendiğini kaydetti.

Stoltenberg, İngiltere'nin, Rus istihbarat servisinin birçok siber saldırıdan sorumlu olduğuna yönelik bilgi aktardığını ifade ederek, bu saldırıların hem vatandaşları olumsuz etkilediğini hem de büyük ekonomik maliyeti olduğunu belirtti.

NATO müttefiklerinin, Hollanda ve İngiliz hükümetleriyle dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Rusya, düşüncesiz davranışlarına son vermelidir." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'nın komşularına karşı güç kullanımı, seçim süreçlerine müdahale ve yanlış bilgi yayma kampanyaları gibi faaliyetlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkati çekti.

NATO'nun siber alan başta olmak üzere tüm hibrit tehditlere karşı savunma ve caydırıcılık gücünü artırmaya devam edeceğini aktaran Stoltenberg, bu çerçevede Siber Operasyonları Merkezi'nin kurulması ve ulusal siber kabiliyetlerin entegre edilmesi konularının öncelikli olduğunu dile getirdi.