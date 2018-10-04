Rusya’dan güç gösterisi

İsrail’in Rus uçağının düşmesine sebep olması sonrası Rusya, Suriye’ye S-300 sistemleri teslimatını tamamladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Güvenlik Konseyi üyeleriyle düzenlediği toplantıda konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Şam’a 49 adet ekipmanın teslimatının tamamlandığını duyurdu. Şoygu, ‘’S-300 sistemlerinin teslimatını tamamladık. Aydınlatma detektörleri, başlıca algılama sistemleri, kontrol makineleri ve 4 adet fırlatma rampasından oluşan toplam 49 adet ekipmanın sevkiyatı tamamlandı’’ ifadelerini kullandı.

GÜÇ GÖSTERİSİ

Moskova, İsrail’in Rus uçağını düşürmesini siyasi ve askeri fırsata ve güç gösterisine çevirdi. Suriye’ye konuşlandırılan S-300 füze sistemleri, Rusya’nın kendi topraklarını nükleer saldırıdan korumak için kurduğı ulusal komuta kontrol ve muhaberat sistemlerine bağlanıyor. S-300 sistemlerinin Suriye’ye konuşlandırılmasıyla, Moskova’nın, ABD ve İsrail’e net mesaj vermek istediği değerlendiriliyor.

BİRLEŞİK KONTROL

Suriye’deki hava savunma ağı için kullanılacak olan birleşik kontrol sistemi kurma çalışmalarının 20 Ekim’e kadar tamamlanacağını aktaran Şoygu, ‘’Tüm hava savunma ağının birleşik kontrol sistemine gelince, bu sistemin teslimatına da başlamış bulunuyoruz, ekiplerin hazırlık ve eğitimini, ağa bağlanmayı da kapsayan tüm çalışmaları 20 Ekim’e kadar eksiksiz olarak tamamlayacağız’’ ifadelerini kullandı. Rus Savunma Bakanı, rejim askerlerinin 3 ay içerisinde Suriye’ye teslim edilen S-300 hava savunma sistemlerini kullanmak üzere eğitileceğini aktardı.

Rusya S-300 hava savun- ma sistem- lerini dev nakliye uçağı Antonov An- 124 Ruslan’la sevketti. Sistem gece yarısı indirildi.

ABD: Gerekirse vururuz!

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Rusya’nın yeni geliştirdiği nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip cruise füzeleriyle ilgili çok sert açıklamalar yaptı. Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya’nın masaya oturma ve ihlalleri sonlandırma zamanı geldi” diyen ABD’li diplomat, ABD ve AB ülkelerini vurma kapasitesi olan bu füzelerin operasyonel hale gelmesi durumunda ABD’nin duruma müdahale edeceğini söyledi. Hutchison, “Gerekirse bu füzeleri imha ederiz” ifadelerini kullandı.

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Hindistan’la S-400 anlaşması

Rusya, ABD’nin tepkisine rağmen Çin’den sonra Hindistan’a da S-400 füzesi satıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan ziyaretinde S-400 anlaşması imzalayacak. Putin’in danışmanı Yuriy Uşakov, yaptığı açıklamada “Dar formattaki görüşme sırasında askeri teknik alanındaki işbirliğine büyük dikkat çekilecek” dedi. Uşakov şu ifadeleri kullandı: “Bu bizim işbirliğimizin aktif içeriklerinden birisidir. Ülkeler arasında ileri askeri ürünlerin ortak üretimi yapılıyor. Bu ziyaretin kilit ayrıcalığı S-400 ‘Triumf’ füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin anlaşmanın imzalanması olacak. Anlaşmanın değeri 5 milyar dolardan daha fazla.” ABD yönetimi, Hindistan’ı S-400 alması durumunda yaptırımla tehdit etmişti. Rusya, Çin’e S-400 sistemleri satmış ve ilk sevkiyatı Temmuz ayında yapmıştı.

Liberman: Memnun değiliz

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, S-300 füzeleri verilmesinden memnun olmadıklarını ancak Suriye’de askeri operasyonları durdurma niyeti taşımadıklarını söyledi. Şam’a S-300 sistemi gönderilmesi kararı, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail uçakları tarafından harekete geçirilerek Rus İl-20 uçağını düşürmesi nedeniyle alındı. Rus savunma yetkilileri, 15 Rus askerin öldüğü olaydan İsrail’i sorumlu tuttu.

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