ABD İsrail’i savaşa hazırlıyor

ABD'nin işgalci İsrail'e 38 milyar dolarlık askeri yardım kararı tüm dünyada 'savaş bütçesi' olarak yorumlandı. Barack Obama döneminde alınan ve Donald Trump yönetiminin devam ettirdiği karara göre Amerikan yönetimi, Filistin'de katliamlarını sürdüren İsrail'e 2018-2028 yılları arasında 38 milyar dolar yardım yapacak. ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington-Tel Aviv arasındaki anlaşmaya ilişkin, "İsrail ABD'nin değerli ve yetenekli bir dostudur. ABD, İsrail'in kendini potansiyel düşmanlara karşı savunma hakkını koşulsuz desteklemektedir" açıklaması yaptı. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en çok askeri desteği İsrail'e sağlayan ABD'nin son kararı, siyonistlerin yeni katliamlarına kapı aralamak dışında, bölge ülkelerine yönelik saldırılara da açıktan destek niteliği taşıyor.

450 ADET F35 ALABİLİR!

Sözde 'Büyük İsrail'in temellerini oluşturacak bu bütçeyle İsrail, yeni uzun menzilli hava savunma sistemleri, balistik füzeler ve savaş uçakları alabilecek. Türkiye'nin 40'ta biri büyüklüğünde bir yüzölçümüne sahip İsrail devletine sağlanan 38 milyar dolarla onlarca hava savunma sistemi, uzun menzilli balistik füzeler, 450'ye yakın F-35 savaş uçağı, 9 bin tank, çeşitli çapta onbinlerce füze ve yüzbinlerce silah/mühimmat alınabiliyor. Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ederek İslam'ın ilk kıblesine yönelik siyonist işgali meşrulaştırmaya çalışan Washington'un son hamlesi, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerine yönelik 'açık bir meydan okuma' olarak algılanıyor.

DOĞU AKDENİZ İÇİN...

Irak ve Suriye'deki yeraltı kaynaklarının İsrail üzerinden denize çıkışı için planlanan haritayı hayata geçirmeye yönelik yardım kararını değerlendiren kaynaklar, "ABD, Büyük İsrail devletinin temel taşlarını oluşturmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Hem maddi yönden hem de askeri yönden İsrail'i güçlendiriyor. Bu büyüklükteki mali yardımla hedeflenen unsurlardan biri de, İsrail'i özellikle Doğu Akdeniz enerji rezervini kontrol eden bir ülke konumuna getirmek" diyor. Büyük bir orduya yetebilecek bu denli bütçe ile İsrail, taşeron terör örgütlerini de daha rahat fonlayabilecek. İsrail'e açılan devasa maddi kaynağın Suudi Arabistan'dan tahsil edileceği de iddialar arasında.

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Koşulsuz destek

38 milyar dolarlık ‘güvenlik’ yardımı, bölgede etkinliğini artıran İran ve Rusya’ya karşı İsrail’in yeni ajandası kapsamında da öne çıkıyor. İsrail, Lazkiye açıklarında Rus istihbarat uçağının düşmesine neden olmuş, ardından Rusya, Suriye’de konuşlu S-200 hava savunma sistemlerinin daha gelişmişi olan S-300’leri bölgeye yollamıştı. Moskova’nın bu hamlesine Tel Aviv ise “Suriye’de operasyonlarımız devam edecek” diyerek rest çekti. ABD, Suriye’deki Rus ve İran hedeflerine yönelik İsrail saldırılarını koşulsuz destekliyor. ABD Kongresi verilerine göre, İsrail’e bugüne kadar gönderilen yardım miktarı 130 milyar doların üzerinde. İki ülke arasında ilk olarak 2007’de George W. Bush’un başkanlığı döneminde 10 yıllık bir yardım paketi anlaşması yapılmıştı. Toplamda 30 milyar dolarlık bu anlaşma 2009-2018 dönemini kapsıyordu. Bush’un yerine gelen Obama ise 2016 yılında İsrail’le benzer bir anlaşma daha yaptı ve 2019-2028 arasını kapsayan 10 yıllık güvenlik yardımına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Trump yönetimi ise sözkonusu mutabakatın, yani İsrail’e maddi desteğe ilişkin anlaşmanın uygulamaya devam edeceğini açıkladı.