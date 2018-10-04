Dolara güven yıkıldı

Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen bir panelde konuşan Putin, “Bence ABD’li partnerlerimiz, yıkıcı bir stratejik hata yapıyor, evrensel ve bugün itibarıyla yegane rezerv para birimi olan dolara güveni yıkıyor, evrensel finans aracı olan dolara inancı ortadan kaldırıyor. Bindikleri dalı kesiyorlar. Bu tuhaf ve hatta şaşırtıcı” ifadelerini kullandı.

HATAYA DÜŞTÜLER

ABD’nin dolara güveni yıkmasını “her imparatorluğun düştüğü tipik bir hata” olarak niteleyen Putin, “İnsanlar, hiçbir şey olmayacağını, her şeyin çok güçlü, çok istikrarlı olduğunu ve hiçbir olumsuz sonucun yaşanmayacağını düşünüyor. Ama hayır, (olumsuz sonuçlar) er ya da geç ortaya çıkıyor” diye konuştu.

AB’YE: ‘HİÇ YOKTAN İYİDİR’

Avrupa Birliği’nin (AB), ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlardan kaçınmak için üzerinde çalıştığı yeni ekonomik mekanizmayla ilgili de konuşan Putin, “Biraz geç oldu ancak hiç yoktan iyidir” değerlendirmesinde bulundu. Avrupa’nın İran’la yapılan nükleer anlaşmada üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmek istediğini kaydeden Rus lider, “Avrupa, bunu küresel meselelerde, uluslararası politikada istikrar unsuru olarak görüyor ve bunun küresel ekonomiye yansımaları olacağını düşünüyor” diye ekledi.

İdlib’de Ankara yükümlülüklerini yerine getiriyor

17 Eylül’de Rusya’nın Soçi kentinde Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib’de silahsız bölge mutabakatı sonarsı dün ilk açıklama geldi. Saint Petersburg’da önemli açıklamalarda bulunan Putin, İdlib’de kurulan çatışmasız bölgede Ankara’nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini gördüğünü söyledi. Bölgede herhangi bir radikal örgüt üyelerinin ve hiçbir ağır silahın bulunmaması gerektiğini hatırlatan Putin “Türk partnerlerimizle dayanışma içinde çalışıyoruz, kendilerinin de anlaşmaya büyük bir ciddiyetle yaklaştıklarını, yükümlülüklerin üzerlerine düşen kısmını yerine getirdiklerini, çeşitli radikal gruplarda yer alan militanların ve ağır silahların bu bölgeden çıkarılması konusunda katkıda bulunduklarını görüyoruz” dedi. İdlib’de silahtan arındırılmış bir bölge yaratma fikrinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son görüşme sırasında doğrudan ortaya çıktığını aktaran Putin, her iki tarafın da yükümlülüklerini yerine getirdiğini dile getirdi.

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