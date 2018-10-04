Dünya Dolara güven yıkıldı
ASYA

Dolara güven yıkıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD yönetiminin, izlediği yaptırım politikasıyla küresel rezerv para birimi olan dolara güveni yıktığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Putin: ABD kendi bindiği dalı kesiyor
Putin: ABD kendi bindiği dalı kesiyor

Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen bir panelde konuşan Putin, “Bence ABD’li partnerlerimiz, yıkıcı bir stratejik hata yapıyor, evrensel ve bugün itibarıyla yegane rezerv para birimi olan dolara güveni yıkıyor, evrensel finans aracı olan dolara inancı ortadan kaldırıyor. Bindikleri dalı kesiyorlar. Bu tuhaf ve hatta şaşırtıcı” ifadelerini kullandı.

HATAYA DÜŞTÜLER

ABD’nin dolara güveni yıkmasını “her imparatorluğun düştüğü tipik bir hata” olarak niteleyen Putin, “İnsanlar, hiçbir şey olmayacağını, her şeyin çok güçlü, çok istikrarlı olduğunu ve hiçbir olumsuz sonucun yaşanmayacağını düşünüyor. Ama hayır, (olumsuz sonuçlar) er ya da geç ortaya çıkıyor” diye konuştu.

  • AB’YE: ‘HİÇ YOKTAN İYİDİR’
  • Avrupa Birliği’nin (AB), ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlardan kaçınmak için üzerinde çalıştığı yeni ekonomik mekanizmayla ilgili de konuşan Putin, “Biraz geç oldu ancak hiç yoktan iyidir” değerlendirmesinde bulundu. Avrupa’nın İran’la yapılan nükleer anlaşmada üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmek istediğini kaydeden Rus lider, “Avrupa, bunu küresel meselelerde, uluslararası politikada istikrar unsuru olarak görüyor ve bunun küresel ekonomiye yansımaları olacağını düşünüyor” diye ekledi.

İdlib’de Ankara yükümlülüklerini yerine getiriyor

17 Eylül’de Rusya’nın Soçi kentinde Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib’de silahsız bölge mutabakatı sonarsı dün ilk açıklama geldi. Saint Petersburg’da önemli açıklamalarda bulunan Putin, İdlib’de kurulan çatışmasız bölgede Ankara’nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini gördüğünü söyledi. Bölgede herhangi bir radikal örgüt üyelerinin ve hiçbir ağır silahın bulunmaması gerektiğini hatırlatan Putin “Türk partnerlerimizle dayanışma içinde çalışıyoruz, kendilerinin de anlaşmaya büyük bir ciddiyetle yaklaştıklarını, yükümlülüklerin üzerlerine düşen kısmını yerine getirdiklerini, çeşitli radikal gruplarda yer alan militanların ve ağır silahların bu bölgeden çıkarılması konusunda katkıda bulunduklarını görüyoruz” dedi. İdlib’de silahtan arındırılmış bir bölge yaratma fikrinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son görüşme sırasında doğrudan ortaya çıktığını aktaran Putin, her iki tarafın da yükümlülüklerini yerine getirdiğini dile getirdi.

REKLAM

Telegram’dan ‘Yalnız Kurt’ operasyonu
EKONOMİ
Telegram’dan ‘Yalnız Kurt’ operasyonu

ABD İsrail’i savaşa hazırlıyor
DÜNYA
ABD İsrail’i savaşa hazırlıyor

Belgele ve ihbar et

Belgele ve ihbar et

​Ticaret Bakanlığı ekipleriyle zabıta, tüm Türkiye'de denetim seferberliği başlattı.
Bizi dışlayanlarşimdi bize yaklaşıyor

Bizi dışlayanlarşimdi bize yaklaşıyor

Türkiye'yi dışlamaya çalışanlar, bugün bizimle birlikte olmanın gayreti içinde.
Rusya'dangüç gösterisi

Rusya'dangüç gösterisi

​S-300 sistemlerini Suriye'ye teslim etti.
Açık açıktehdit etti

Açık açıktehdit etti

​Suudi Kralına: Biz olmasak orada 2 hafta bile duramazsın.
PKK ekiyorABD koruyor

PKK ekiyorABD koruyor

Uyuşturucu tarlalarında ​ABD zırhlıları devriye atıyor.
Enflasyon%24,5

Enflasyon%24,5

Fiyat artışları ve zamlar, enflasyon canavarını uyandırdı.
Martkulisi hızlandı

Martkulisi hızlandı

Üyelik talepleri değerlendirilmeye başlandı.
Cimbom'açok yazık oldu

Cimbom'açok yazık oldu

​Porto'ya kaybeden Galatasaray Avrupa'da ilk yenilgisini aldı.

Ekmeğe zam yok!

Ekmeğe zam yok!

Taraftarı kızdıran görüntü

Taraftarı kızdıran görüntü

Maç biter bitmez Porto formasıyla poz verdi.
90 dakika ıslıklandı

90 dakika ıslıklandı

​Portekizli taraftarların hedefinde bir tek o vardı.
İsyan ettiren gol

İsyan ettiren gol

​Marega'nın attığı golde tepki çeken detay.
Yazık oldu

Yazık oldu

​Sayısız fırsatı harcayan G.Saray 1-0 mağlup oldu.
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de etkili olacağını açıkladı.
En zengin seçildi

En zengin seçildi

Forbes, 'En Zengin 400 Amerikalı' listesini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.