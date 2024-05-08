Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), Doğu Karadeniz'de 2024 yılı yaş çay sezonunun 4 Mayıs'ta başladığını bildirildi. Peki, Yaş Çay taban fiyatı açıklandı mı? Yaş Çay taban fiyatı ne kadar?

ÇAYKUR’dan yapılan açıklamada, Yabancı otların çayın özeliklerini yok ettiği, aroması bozulan çay içildiğinde ise damak tadını etkilediği vurgulanırken, "Damak tadımız bozulmadan 100. yıla yakışır bir hasat gerçekleştirelim. Kalitenin bahçeden başladığını biliyoruz. Özellikle de çay hasadını imkanlar ölçüsünde aile içerisinde yapmaya özen gösterelim. İşçi ile hasat yapmak zorunda kalırsak temiz ve odunsu kısma kadar yani derinden toplatmayalım. Hem bitkiye hem kendimize hem kaliteye zarar verdiğimizi unutmayalım." denildi.

2024 YAŞ ÇAY FİYATI AÇIKLANDI MI?

Yeni yaş çay sezonu ile beraber gözler de yaş çay taban fiyatlarına çevrildi. Ancak henüz yaş çay alım fiyatları belli olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2024 yılı yaş çay taban fiyatlarının birkaç güne açıklanması bekleniyor.

2023 YAŞ ÇAY FİYATI NE KADARDI?

2023 yılında kilo başına çay alım fiyatı 11.30 TL olarak belirlenmişti. Erdoğan açıklamasında, "Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer vermişti.

Bu yıl yaş çay fiyatının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi ancak Mayıs ayı içerisinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaş çay fiyatını açıklaması bekleniyor.

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