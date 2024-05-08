|
Özgün

Gözler 2024 yılı yaş çay alımı taban fiyatlarında

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından Doğu Karadeniz'de 2024 yılı yaş çay sezonu açıldı. Çay alım sezonunun açılması ile birlikte çay üreticileri 2024 yaş çay taban fiyatı ne kadar olacak? Yaş Çay taban fiyatı açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. 2023 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artırılarak 11.30 liraya yükseltildiğini söylemişti. Peki Yaş Çay taban fiyatı açıklandı mı? Yaş Çay taban fiyatı ne kadar, belli oldu mu? İşte detaylar.

14:30 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:31 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Yaş Çay taban fiyatı açıklandı mı? Yaş Çay taban fiyatı ne kadar?
Yaş Çay taban fiyatı açıklandı mı? Yaş Çay taban fiyatı ne kadar?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), Doğu Karadeniz'de 2024 yılı yaş çay sezonunun 4 Mayıs'ta başladığını bildirildi. Peki, Yaş Çay taban fiyatı açıklandı mı? Yaş Çay taban fiyatı ne kadar?

ÇAYKUR’dan yapılan açıklamada, Yabancı otların çayın özeliklerini yok ettiği, aroması bozulan çay içildiğinde ise damak tadını etkilediği vurgulanırken, "Damak tadımız bozulmadan 100. yıla yakışır bir hasat gerçekleştirelim. Kalitenin bahçeden başladığını biliyoruz. Özellikle de çay hasadını imkanlar ölçüsünde aile içerisinde yapmaya özen gösterelim. İşçi ile hasat yapmak zorunda kalırsak temiz ve odunsu kısma kadar yani derinden toplatmayalım. Hem bitkiye hem kendimize hem kaliteye zarar verdiğimizi unutmayalım." denildi.

2024 YAŞ ÇAY FİYATI AÇIKLANDI MI?

Yeni yaş çay sezonu ile beraber gözler de yaş çay taban fiyatlarına çevrildi. Ancak henüz yaş çay alım fiyatları belli olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2024 yılı yaş çay taban fiyatlarının birkaç güne açıklanması bekleniyor.

2023 YAŞ ÇAY FİYATI NE KADARDI?

2023 yılında kilo başına çay alım fiyatı 11.30 TL olarak belirlenmişti. Erdoğan açıklamasında, "Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer vermişti.

Bu yıl yaş çay fiyatının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi ancak Mayıs ayı içerisinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaş çay fiyatını açıklaması bekleniyor.

YAŞ ÇAY NASIL TOPLANIR, ÇAY TOPLAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

Toplama işlemi sırasında yapraklara ve tomurcuğa zarar verilmemesi önemlidir. Bu nedenle, çaycılar nazik ve dikkatli bir şekilde toplama işlemini gerçekleştirirler. Yaş çay, en uygun zamanda toplanmalıdır. Erken veya geç toplanan çaylar, kalitesini ve lezzetini kaybeder. Yaş çay toplama işlemi, yağmurlu veya çok sıcak havalarda yapılmamalıdır.

#Çaykur
#Yaş çay fiyatı
#yaş çay haberleri
10 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 Mayıs yarınki hava durumu tahminleri