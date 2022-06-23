Dünya ABDden Türkiye itirafı Durdurmak için baskı yapıyoruz
AMERİKA

ABD'den Türkiye itirafı: Durdurmak için baskı yapıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki yetkililerden Barbara Leaf, ABD'nin Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir operasyon düzenlemesini engellemek için baskı yaptığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDden Türkiye itirafı: Durdurmak için baskı yapıyoruz
Barbara Leaf

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Orta Doğu İlişkilerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde siyasetçilerin sorularını yanıtladı.

Leaf, "Türkiye hükümetine en üst seviyeden, 2019 yılının ekim ayında imzalanan ve Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon yapılmamasını belirten anlaşmaya saygı göstermesini bekliyoruz" dedi.

Leaf, "Biz onlara bu konuda baskı yapıyoruz" diye de ekledi.

ABD'li yetkili, "Olası bir askeri operasyon bölgede yaşayanlar için bir felaket olur ve ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye'de DEAŞ'la mücadelesine de zarar verir" dedi.

  • Son haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye bir askeri operasyon düzenlenmesinin sinyalini vermiş, yakın zamanda Tel Rıfat ve Menbiç bölgelerine yönelik bir operasyon düzenleneceği biliniyor.
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