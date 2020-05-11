AB'den İsrail'e uyarı: Her türlü 'ilhak' uluslararası hukuka aykırı

İran'ın tatbikat sırasında kendi savaş gemisini vurduğu iddia edildi: 19 ölü, 15 yaralı

İran'ın tatbikat sırasında kendi gemisini vurduğu iddia edildi. İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dün meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı. Düzenlenen deniz tatbikatında Konarek adlı savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı meydana gelen kazada 19 denizcinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi. Geminin teknik incelemelerin yapılması için bölgede bulunan iskeleye çekildiği ifade edildi.

