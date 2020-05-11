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Dünya ABden İsraile uyarı Her türlü ilhak uluslararası hukuka aykırı
ORTADOĞU

AB'den İsrail'e uyarı: Her türlü 'ilhak' uluslararası hukuka aykırı

Avrupa Birliği, İsrail'in her türlü "ilhak" girişiminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek gerekli adımları atmaya hazır olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı Netanyahu.
İsrail Başbakanı Netanyahu.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında, "AB'nin İsrail'in Batı Şeria'da işgal altındaki toprakları ilhak etmesi durumunda yaptırım uygulamaya hazırlandığına" ilişkin bazı haberler hakkında konuştu.

  • Stano, AB'nin ilhak planlarına ilişkin daha önce çok kez açıklama yaptığını belirterek "AB'ye göre ilhak uluslararası hukuka aykırıdır ve gerçekleşecek olursa AB gerekli adımları atmaya hazırdır" dedi.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.

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