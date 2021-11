New York’ta yeni dalga endişesi: Acil durum ilan edildi ABD’nin New York eyaletinde korona virüs salgınında kış aylarında artışa geçmesi beklenen yeni vakalarla mücadele kapsamında acil durum ilan edildi. New York eyaletinde korona virüs nedeniyle ilk kez Mart 2020’de ilan edilen acil durum, Haziran 2021 sonlarında sona ermişti.

