Dünya New Yorkta yeni dalga endişesi Acil durum ilan edildi
AMERİKA

New York’ta yeni dalga endişesi: Acil durum ilan edildi

ABD’nin New York eyaletinde korona virüs salgınında kış aylarında artışa geçmesi beklenen yeni vakalarla mücadele kapsamında acil durum ilan edildi. New York eyaletinde korona virüs nedeniyle ilk kez Mart 2020’de ilan edilen acil durum, Haziran 2021 sonlarında sona ermişti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
​ABD’nin New York eyaletinde yeni dalga endişesi: Acil durum ilan edildi
Foto/arşiv

Dünya genelinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede korona virüs salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler alınıyor.

ABD’nin New York eyaletinde Vali Kathy Hochul, kış aylarında artışa geçmesi beklenen vakalar nedeniyle 15 Ocak’a kadar eyalet genelinde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Hochul, "Covid-19’un yayılmasını önlemek ve salgınla mücadele etmek için olağanüstü önlemler aldık. Ancak, önümüzdeki kış aylarında beklenen ani vaka artışlarının uyarı işaretlerini görmeye başlıyoruz" dedi. "Eyalette henüz Omicron vakası (Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni mutasyon) tespit edilmemiş olsa da muhtemelen New York’a geleceğini biliyoruz" diyen Hochul, "Aşı, salgınla mücadelede en büyük silahlarımızdan biri olmaya devam ediyor, her New Yorkluyu aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

3 Aralık’ta yürürlüğe girecek olan acil durum kararı, eyalet yetkililerinin salgınla mücadelede gerekli malzemeleri hızlı bir şekilde temin etmesine, hastane kapasitesini arttırmasına ve personel sıkıntısıyla mücadele etmesine olanak sağlayacak. Ayrıca, Sağlık Departmanının hastanelerdeki zorunlu ve acil olmayan prosedürleri sınırlamasına da izin verecek.

  • New York eyaletinde korona virüs nedeniyle ilk kez Mart 2020’de ilan edilen acil durum, Haziran 2021 sonlarında sona ermişti.

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den aşı yaptırmayanlara uyarı: Büyük risk altındalar
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den aşı yaptırmayanlara uyarı: Büyük risk altındalar

Katliam gibi kaza: Meksika'da freni arızalanan otobüsün evlere çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Katliam gibi kaza: Meksika'da freni arızalanan otobüsün evlere çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya darbe planlıyor
DÜNYA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya darbe planlıyor

Son dansçı ayıydı

Son dansçı ayıydı

​Brütüs 37 yaşındaydı hastalığa yenildi.
Gözyaşları sel oldu

Gözyaşları sel oldu

​Kilis şehidine acı veda: Yakınları ayakta durmakta zorlandı
Cumhurbaşkanı Türkmenistanda

Cumhurbaşkanı Türkmenistan'da

Türkiye ile Türkmenistan arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.