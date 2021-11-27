Ukrayna Devlet Başkanı ​Zelenskiy: Rusya darbe planlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde 1 Aralık’ta darbe girişimi yapılacağına dair istihbarat aldıklarını duyurdu. Katıldığı bir televizyon programında Vladimir Zelenskiy, iş adamı Rinat Ahmetov’un darbe girişimine dahlinin konuşulduğu ses kayıtları olduğunu ve konunun araştırıldığını ifade etti.

Geçen hafta Ukrayna istihbaratı tarafından yayımlanan raporda, sınırda 92 bin kişilik Rus kuvveti bulunduğu ve Rusya’nın ocak ayı sonuna doğru Ukrayna’ya saldırmayı planladığı bilgisi paylaşılmıştı. Belarus’un da olası savaş senaryosunda yer alacağını belirten istihbarat yetkilileri, böylece Ukrayna’nın çevrelenmeye çalışılacağını ifade etmişti.