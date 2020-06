Dünya

Babuşçu'nun Keşmir projesine Cumhurbaşkanı Alvi'den destek

Keşmir dramını, dünyaya duyurmak için kolları sıvayan AK Parti İstanbul Milletvekili Babuşcu'ya, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den destek geldi. Twitter adresinden Babuşçu'yu etiketleyerek 'Kashmir is My Name' şarkısını paylaşan Alvi "Keşmir'de özgürlük kazanacak" dedi. Babuşçu'dan "Pakistan ikinci evimiz " karşılığını alan Alvi bu mesajı da retweetledi.