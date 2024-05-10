Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin il içi, il dışı ve mazerete bağlı yer değiştirme takvimi yayımlandı. Takvime göre, öğreetmenler il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularını bu ay içinde yapacak

Öğretmenlerin il içi, il dışı ve mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak?

2024 yılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı.

Takvime göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği 3-9 Haziran ve mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Mazerete bağlı yer değiştirme nasıl yapılır?

Öğretmenlerin il içi, il dışı ve mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu nasıl yapılacak? İl içi yer değiştirme başvuruları mebbis.Meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı. Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya 'personel.meb.gov.tr' adreslerindeki 'MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu' doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.

Öğretmen mazeret tayini hangi durumlarda yapılır?

Buna göre MEB'e bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle mazeretlerine bağlı olarak il içi ve iller arasında yer değiştirme işlemleri belirlenen tarihlerde tamamlanacak.

Mazerete bağlı yer değiştirmeye kimler başvurabilir?

Öğretmenlerden; Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu, Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler engellilik durumuna bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.











