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MEB 2. dönem 2. ortak sınavı örnek soru kitapçıklarını erişime açtı: Ortaokul ve lise yazılı sınavı nasıl olacak?

MEB ortak sınavı örnek soruları öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul ve liselerde yapılacak ikinci dönem ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Peki, MEB 2. dönem 2. yazılı sınavı ne zaman? Ortaokul ve lise ortak sınavı nasıl olacak? MEB ortak sınav soruları nereden indirilir, nasıl bakılır? İşte detaylar.

09:22 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:25 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
MEB 2. Dönem 2. Yazılı Örnek Soru Kitapçıkları
MEB 2. Dönem 2. Yazılı Örnek Soru Kitapçıkları

Milli Eğitim Bakanlığı 2. dönem 2. ortak sınav tarihleri öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Öte yandan MEB, ikinci dönem ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıklarını erişime açtı. Peki, 2. dönem MEB 2. ortak yazılı sınavları ne zaman?

MEB 2. dönem 2. ortak sınavı örnek sorular yayınlandı mı?

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ikinci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak çözüm videolarıyla öğrencilerin erişimine açıldı.

Sınav uygulamalarında öğretmenlere rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

Yapılan duyuruda; "Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik haziran ayı içerisinde merkezî sınavlar yapılacağından bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin sınav tarihleri bir hafta öne alınmıştır.

Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 27 Mayıs - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" 2 Haziran 2024 tarihinde; 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)" ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır.

Bu sebeple 8 ve 12. sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2023/2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir." denildi.



#MEB
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#MEB yazılı sınavı örnek soruları
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